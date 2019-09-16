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دورة غوانزهو الصينية - انس جابر تخرج من الدور الاول

Lundi 16 Septembre 2019

Lundi 16 Septembre 2019
وات - خرجت لاعبة التنس التونسية انس جابر (المصنفة 55 عالميا) من الدور الاول لدورة غوانزهو الصينية التي تقام من 16 الى 22 سبتمبر الجاري على ملاعب صلبة وذلك اثر خسارتها اليوم الاثنين امام الامريكية برناردا بيرا (الصمنفة 71 عالميا) بنتيجة 4-6 و3-6.


وكانت جابر التي تراجعت 4 مراكز في تصنيف اللاعبات المحترفات للتنس الصادر اليوم الاثنين خرجت من الدور الثالث لبطولة امريكا المفتوحة "فلاشينغ ميدووز" رابع البطولات الاربع الكبرى في 30 اوت الماضي اثر خسارتها امام التشيكية كارولينا بليسكوفا (المصنفة 3 عالميا) بنتيجة 1-6 و6-4 و4-6.


  
  
     
  
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