المنتخب الأمريكي بطل العالم ينهي كأس العالم لكرة السلة 2019 في المركز السابع

Samedi 14 Septembre 2019
وات - فازالمنتخب الامريكي 87-74 على بولونيا ليحتل المركز السابع في كأس العالم لكرة السلة في الصين اليوم السبت واختتم أسوأ مشوار له في تاريخ البطولة.
ويحمل منتخب امريكا اللقاء العالمي .
وقد جاء الى الصين منقوصا من عدد من عناصره الاساسية.
وفي غياب كيمبا ووكر وجيسون تيتوم وماركوس سمارت ثلاثي بوسطن سيلتيكس نجح الفريق الأمريكي في تسديد ثماني رميات ثلاثية ناجحة من إجمالي 13 ليتقدم بفارق 17 نقطة في النصف الأول.
وصمدت بولونيا لتقلص الفارق إلى سبع نقاط في الربع الثالث لكنها لم تتمكن من تهديد تقدم أمريكا.
وحقق دونوفان ميتشل رقمين مزدوجين بتسجيل 16 نقطة وتقديم عشر تمريرات حاسمة لتحفظ أمريكا، التي دخلت البطولة وهي مرشحة للتتويج باللقب، ماء الوجه عقب هزيمتين أمام فرنسا وصربيا.
ويحمل منتخب امريكا اللقاء العالمي .
وقد جاء الى الصين منقوصا من عدد من عناصره الاساسية.
وفي غياب كيمبا ووكر وجيسون تيتوم وماركوس سمارت ثلاثي بوسطن سيلتيكس نجح الفريق الأمريكي في تسديد ثماني رميات ثلاثية ناجحة من إجمالي 13 ليتقدم بفارق 17 نقطة في النصف الأول.
وصمدت بولونيا لتقلص الفارق إلى سبع نقاط في الربع الثالث لكنها لم تتمكن من تهديد تقدم أمريكا.
وحقق دونوفان ميتشل رقمين مزدوجين بتسجيل 16 نقطة وتقديم عشر تمريرات حاسمة لتحفظ أمريكا، التي دخلت البطولة وهي مرشحة للتتويج باللقب، ماء الوجه عقب هزيمتين أمام فرنسا وصربيا.
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Par:lechef (Tunisia )
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