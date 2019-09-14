Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Ya Dalimni  

رئاسية 2019.. البرلمان العربي يشارك بوفد من ست دول عربية لملاحظة الانتخابات الرئاسية

Samedi 14 Septembre 2019

Samedi 14 Septembre 2019
وات - يشارك البرلمان العربي بوفد برئاسة عادل العسومي نائب رئيس البرلمان العربي، يضم ستة أعضاء من هذا البرلمان يمثلون ست دول عربية وهي (مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق وسلطنة عُمان والمملكة المغربية ودولة ليبيا)، لمتابعة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها غدا الأحد.

وتأتي مشاركة البرلمان العربي في متابعة الانتخابات الرئاسية التونسية حرصا منه على متابعة الاستحقاقات الديمقراطية في الدول العربية ودعم ومواكبة الانتقال السياسي في تونس، وذلك استجابة لدعوة وجهتها له الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للبرلمان العربي ، حسب ما ورد فى بيان له أصدره اليوم السبت.
وسيقوم وفد البرلمان العربي بتغطية أكبر عدد ممكن من المراكز ا?نتخابية، بما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز في العاصمة وعددٍ من الولايات، بالإضافة إلى متابعة إجراءات فرز الأصوات وإعلان النتيجة بتاريخ 16 سبتمبر 2019.


وستشفع ملاحظة البرلمان للانتخابات، وفق نص البيان، برفع تقرير لرئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي لرفعه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتضمن ملاحظات وفد البرلمان العربي المشارك في متابعة العملية الانتخابية.

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 189105

MOUSALIM  (Tunisia)  |Samedi 14 Septembre 2019 à 14h 22m |           
أطرف خبر بصراحة خبراء الملاهي الليلية لمراقبة المنكر والبدعة في تونس .

Nouri  (Switzerland)  |Samedi 14 Septembre 2019 à 13h 44m |           
لماذا ؟
وكأننا نشاهد مفقد في امتحان رخصة سياقة سيارات وهو بنفس لا يملك رخصة سياقة.



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