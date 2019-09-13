لطفي المرايحي في نابل ''أمل أن يتواصل هذا العرس الديمقراطي متوازنا إلى نهايته وأن يعطي صورة ناصعة عن تونس''

Vendredi 13 Septembre 2019



وات

- عبّر لطفي المرايحي، المترشح للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، عن حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري، في اختتام حملته الإنتخابية مساء اليوم الجمعة بنابل عن أمله في "أن يتواصل هذا العرس الديمقراطي متوازنا إلى نهايته وأن يعطي صورة ناصعة عن تونس في الداخل والخارج".وفي تقييمه لسير الحملة الانتخابية، قال المرايحي في تصريح إعلامي على هامش اجتماع عام بمناصريه بأحد الفضاءات المغلقة "لقد دارت هذه الحملة في أجواء ديمقراطية وفي تنافس ساده الإحترام بين أغلب المترشحين وكانت حملة آمنة تعكس النقلة الديمقراطية التي تعيشها تونس وصورتها الطيبة".ولاحظ أن هذه الصورة الديمقراطية لتونس تجسّمت في "التنافس النزيه بين المترشحين وعدم التراشق بالتهم"، معتبرا أنها "لم تنحدر إلى مستويات متدنية"، بما يطمئن التونسيين ويزيدهم ثقة في نخبهم ويقلص من توترهم، خاصة وأن المترشحين يدخلون هذه الإنتخابات لحل مشاكل البلاد".وقال إنه تمكّن في حملته الإنتخابية من أن يقدّم للتونسيين "مقاربة مختلفة لرئيس الجمهورية"، مقاربة قال إنها تبيّن أن رئيس الجمهورية الضامن للدستور، صلوحياته أوسع وهي صلوحيات مراقبة اكثر منها صلوحيات ممارسة، مع ضرورة أن يكون الرئيس حاملا لمشروع، حتى تكون له بدائل إذا لم يقم رئيس الحكومة بمهامه".وأشار إلى أنه ساهم في "إثراء النقاش حول مهام رئيس الجمهورية بإدخال العنصر الإقتصادي، كمحور رئيس في الأدوار التي يمكن أن يضطلع بها رئيس الجمهورية، من خلال الدبلوماسية الإقتصادية أو من خلال اقتراح المبادرات التشريعية".