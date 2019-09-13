قيس سعيد ''لا أملك برنامجا انتخابيا يسوق للأحلام الواهية بل أفكار سأعرضها على الشعب''

Vendredi 13 Septembre 2019
وات - قال قيس سعيد المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، الجمعة بمدينة الجم بولاية المهدية، إنه "لا يملك برنامجا انتخابيا يسوق للأوهام والأحلام الكاذبة والوعود الزائفة"، معتبرا أن "البرامج الانتخابية التي طرحها المترشحون منذ 2011 لا تزال في مرتبة الوعود ولم تطبق فعليا لذلك لم يجن الشعب إلا الأوهام".
وأكد سعيد، في تصريح إعلامي، على أنه "يقدم مجموعة من الأفكار والتصورات سيستشير فيها الشعب لتنفيذها على أرض الواقع ومنها تنطلق عملية البناء السياسي والإداري لتونس على أسس جديدة".
وتعتمد هذه الأفكار، وفق المترشح، على الانطلاق من المحلي نحو المركز "على غرار الثورة التي انطلقت من المناطق الداخلية لتبلغ أوجها في العاصمة".
كما ترتكز أساسا على اختيار ممثل عن كل مجلس محلي (265 مجلسا محليا في تونس) ينتخبه أهل المنطقة على قاعدة برنامج يتقدم به لتنمية المنطقة وبالتالي يصبح ممثلا لهم في البرلمان.
وبين سعيد أن المواطنين يراقبون من انتخبوهم و"إذا ما أخلوا بوعودهم يعيدون الانتخاب من أجل سحب الثقة من نائبيهم وتعويضهم بالأجدر".
ويقترح المترشح المستقل، أيضا، إحداث "مجلس أعلى للتربية والتعليم ويكون مؤسسة دستورية تمثل كل الأطراف التي لها علاقة بهذا القطاع الحيوي".
ويعمل هذا المجلس، وفق سعيد، على "إقرار الإصلاحات الضرورية للارتقاء بمنظومة التربية والتعليم بمشاركة الجميع ليتم تفادي الصدامات والاخلالات بمصالح الشركاء".
وعارض أن "تكون إصلاحات أية منظومة بقرار من الوزير دون مشاركة الأطراف المهنية أو المستفيدة من المجال، مشددا على ضرورة التشارك في صياغة هذه القرارات".
وأكد سعيد، في تصريح إعلامي، على أنه "يقدم مجموعة من الأفكار والتصورات سيستشير فيها الشعب لتنفيذها على أرض الواقع ومنها تنطلق عملية البناء السياسي والإداري لتونس على أسس جديدة".
وتعتمد هذه الأفكار، وفق المترشح، على الانطلاق من المحلي نحو المركز "على غرار الثورة التي انطلقت من المناطق الداخلية لتبلغ أوجها في العاصمة".
كما ترتكز أساسا على اختيار ممثل عن كل مجلس محلي (265 مجلسا محليا في تونس) ينتخبه أهل المنطقة على قاعدة برنامج يتقدم به لتنمية المنطقة وبالتالي يصبح ممثلا لهم في البرلمان.
وبين سعيد أن المواطنين يراقبون من انتخبوهم و"إذا ما أخلوا بوعودهم يعيدون الانتخاب من أجل سحب الثقة من نائبيهم وتعويضهم بالأجدر".
ويقترح المترشح المستقل، أيضا، إحداث "مجلس أعلى للتربية والتعليم ويكون مؤسسة دستورية تمثل كل الأطراف التي لها علاقة بهذا القطاع الحيوي".
ويعمل هذا المجلس، وفق سعيد، على "إقرار الإصلاحات الضرورية للارتقاء بمنظومة التربية والتعليم بمشاركة الجميع ليتم تفادي الصدامات والاخلالات بمصالح الشركاء".
وعارض أن "تكون إصلاحات أية منظومة بقرار من الوزير دون مشاركة الأطراف المهنية أو المستفيدة من المجال، مشددا على ضرورة التشارك في صياغة هذه القرارات".
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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