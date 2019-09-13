حمادي الجبالي يتعهد في صفاقس بخدمة البلاد بيد نظيفة وببرنامج واقعي

Vendredi 13 Septembre 2019



وات

- تعهد حمادي الجبالي، المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بأنه يكون رئيسا لكل التونسيين يعمل على خدمة وازدهار البلاد بيد نظيفة.وأكد الجبالي، في تصريح اعلامي خلال زيارة أداها اليوم الجمعة الى جهة صفاقس في إطار حملته الانتخابية، انه ترشح للانتخابات الرئاسية كمستقل ببرنامج واقعي من أجل خدمة تونس وضمان وحدة صفها وليس بحثا عن وحدة صف تنظيمية، على حد تعبيره، قائلا "ان الانتماء لتونس يجب ان يكون فوق كل انتماء".وصرح في معرض حديثه عن الانتخابات، بأنه لا يمكن الحديث عن انسحابات لبعض المترشحين لفائدة آخرين قبل ساعات من حلول موعد الانتخابات، مستبعدا ان تحسم الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها منذ الدور الاول، وفق تقديره.