لليوم الثاني على التوالي للبطولة الافريقية للاواسط ... السباحة التونسية تعجز عن حصد الذهب

Vendredi 13 Septembre 2019
وات - لليوم الثاني على التوالي، عجز السباحون التونسيون عن معانقة الذهب في البطولة الافريقية للاواسط والوسطيات التي تقام بالمسبح الاولمبي برادس الى غاية 15 سبتمبر الجاري بعدما اكتفت مساء الجمعة باحراز ثلاث فضيات وبرونزية واحدة.
وعادت الميداليات الفضية الثلاث لكل من احمد الجوادي ومحمد خليل بن عجمية ورهام بن سلامة بينما الت الميدالية البرونزية لعزيز بركات.
ورفعت السباحة التونسية رصيدها في اعقاب اليوم الثاني الى 9 ميداليات (4 فضيات و5 برونزية) في المرتبة السادسة في جدول الترتيب العام على مسافة بعيدة جدا من جنوب افريقيا المتصدرة بفارق شاسع ب23 ذهبية و9 فضية و5 برونزية امام مصر صاحبة المركز الثاني ب7 ذهبية و14 فضية و12 برونزية.
ومن جهة اخرى نجحت ثلاثة بلدان في الظفر بميدالية ذهبية واحدة وهي ناميبيا واوغندا وزيمبابوي.
وعادت الميداليات الفضية الثلاث لكل من احمد الجوادي ومحمد خليل بن عجمية ورهام بن سلامة بينما الت الميدالية البرونزية لعزيز بركات.
ورفعت السباحة التونسية رصيدها في اعقاب اليوم الثاني الى 9 ميداليات (4 فضيات و5 برونزية) في المرتبة السادسة في جدول الترتيب العام على مسافة بعيدة جدا من جنوب افريقيا المتصدرة بفارق شاسع ب23 ذهبية و9 فضية و5 برونزية امام مصر صاحبة المركز الثاني ب7 ذهبية و14 فضية و12 برونزية.
ومن جهة اخرى نجحت ثلاثة بلدان في الظفر بميدالية ذهبية واحدة وهي ناميبيا واوغندا وزيمبابوي.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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