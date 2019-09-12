إلياس الفخفاخ من باب سويقة: ''احمل مشروعا واقعيا للتونسيين ولنحو مليون شاب''

Jeudi 12 Septembre 2019
وات - حثّ المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عن حزب التكتل للعمل والحريات، إلياس الفخفاخ، مساء اليوم الخميس، الناخبين على التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم الاحد المقبل وعلى اختيار "الصادقين" من بين المترشحين لهذا الاستحقاق الرئاسي.
وخاطب الفخفاخ (47 عاما) الحاضرين في تجمع انتخابي لحملته في ساحة باب سويقة بالعاصمة وكان محاطا بمجموعة من شبان حزب التكتل قائلا "يجب ان يحكم تونس اليوم جيل جديد (من الرؤساء) يفهم الشعب وتحديات العالم " و "انا اعتبر نفسي من الاشخاص القادرين على قيادة تونس".
وذكّر المترشح بتوليه لحقيبة وزارة المالية في حكومة الترويكا وبالاصلاحات التي اقدم عليها حينها وبمشاركة حزبه في الفترة التاسيسية وفي حكومة الترويكا، مؤكدا انه يمتع بـ "نظافة اليد والشجاعة و الكفاءة لنيل كرسي الرئاسة".
وشدد على انه يحمل "مشروعا واقعيا" للتونسيين و لنحو مليون شاب تونسي يعانون اليوم البطالة و الأمية وتتهددهم مخاطر الهجرة غير النظامية والجريمة وغيرها من الآفات".
وقال الفخفاخ امام نحو 600 شخص من أنصاره ومن سكان منطقة باب سويقة والمناطق المحاذية لها تجمعوا منذ السادسة مساء في ساحة هذه المنطقة ،ان التونسيين "لا ينتظرون حلولا أمنية اليوم بل حلولا تنموية تخلق الأفاق أمام آلاف الشبان وعائلاتهم"، داعيا رئيس الجمهورية المقبل ان يحمل "هموم التونسيين الحقيقية وان يخدمهم بصدق " بعيدا عن المعارك السياسية والسجالات التي عهدها التونسيون خلال السنوات الخمس المنقضية والتي شهدت ارتفاعا لحجم المديونية وتدهورا لمقدرتهم الشرائية.
وواكب الحاضرون في التجمع الانتخابي لمرشح حزب التكتّل والذي اقيم تحت أسوار مقام الولي سيدي محرز ومسجده ونشّطه عدد من شبان الحزب وقياداته، حفلا فنيا استمعوا خلاله الى مجموعة من الأغاني التراثية والصوفية.
وتم قبيل المهرجان الخطابي توزيع شعار المترشح الياس الفخفاخ و صوره وبيانا تضمن تعهداته الانتخابية وعددها 9 تعهدات من ضمنها رسم منوال اقتصادي واجتماعي عادل وشامل ومستدام وتعزيز المكاسب الحقوقية للتونسيين وتعزيز العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة وتطوير المرافق العمومية.
وخاطب الفخفاخ (47 عاما) الحاضرين في تجمع انتخابي لحملته في ساحة باب سويقة بالعاصمة وكان محاطا بمجموعة من شبان حزب التكتل قائلا "يجب ان يحكم تونس اليوم جيل جديد (من الرؤساء) يفهم الشعب وتحديات العالم " و "انا اعتبر نفسي من الاشخاص القادرين على قيادة تونس".
وذكّر المترشح بتوليه لحقيبة وزارة المالية في حكومة الترويكا وبالاصلاحات التي اقدم عليها حينها وبمشاركة حزبه في الفترة التاسيسية وفي حكومة الترويكا، مؤكدا انه يمتع بـ "نظافة اليد والشجاعة و الكفاءة لنيل كرسي الرئاسة".
وشدد على انه يحمل "مشروعا واقعيا" للتونسيين و لنحو مليون شاب تونسي يعانون اليوم البطالة و الأمية وتتهددهم مخاطر الهجرة غير النظامية والجريمة وغيرها من الآفات".
وقال الفخفاخ امام نحو 600 شخص من أنصاره ومن سكان منطقة باب سويقة والمناطق المحاذية لها تجمعوا منذ السادسة مساء في ساحة هذه المنطقة ،ان التونسيين "لا ينتظرون حلولا أمنية اليوم بل حلولا تنموية تخلق الأفاق أمام آلاف الشبان وعائلاتهم"، داعيا رئيس الجمهورية المقبل ان يحمل "هموم التونسيين الحقيقية وان يخدمهم بصدق " بعيدا عن المعارك السياسية والسجالات التي عهدها التونسيون خلال السنوات الخمس المنقضية والتي شهدت ارتفاعا لحجم المديونية وتدهورا لمقدرتهم الشرائية.
وواكب الحاضرون في التجمع الانتخابي لمرشح حزب التكتّل والذي اقيم تحت أسوار مقام الولي سيدي محرز ومسجده ونشّطه عدد من شبان الحزب وقياداته، حفلا فنيا استمعوا خلاله الى مجموعة من الأغاني التراثية والصوفية.
وتم قبيل المهرجان الخطابي توزيع شعار المترشح الياس الفخفاخ و صوره وبيانا تضمن تعهداته الانتخابية وعددها 9 تعهدات من ضمنها رسم منوال اقتصادي واجتماعي عادل وشامل ومستدام وتعزيز المكاسب الحقوقية للتونسيين وتعزيز العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة وتطوير المرافق العمومية.
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Par:essoltan (France )
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