حمادي الجبالي في تطاوين ''المترشّح المستقل أقدر من مُرشّحي الأحزاب على الفوز بالرئاسة''

Jeudi 12 Septembre 2019
وات - قال حمّادي الجبالي، المترشّح المستقل للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، في تصريح لمكتب (وات) اليوم الخميس في تطاوين إنه "انسحب من الحكم سنة 2012 من تلقاء نفسه، وليس ضعفا منه"، مضيفا قوله: "لمّا خالفني حزبي (حركة النهضة) غادرته واليوم وجدت نفسي قادرا على خدمه وطني، مستقلا".
ولاحظ أنه استفات من الدروس التي عاشها "لأن الأحزاب واللوبيات وأصحاب الأموال والجهات تفرض على مرشحيها خدمتها"، فيما ترشّح هو "لخدمة تونس بأكملها، بهدف خدمة الإقتصاد والتكنولوجيا والفلاحة والتشغيل، بعيدا عن التجاذبات والبرامج الأخرى الهامشية والبعيدة عن اهتمامات الشعب الذي ملّ الوعود والبرامج الوهمية"، على حد تعبيره.
واعتبر الجبالي أن "المترشّح المستقل أقدر من مرشحي الأحزاب على الفوز بالرئاسة" وأشار إلى أن "الحملة الإنتخابية اتّسمت بحرية الإعلام وأن تونس بصدد تحقيق مكاسب انتخابية ستتعزز مستقبلا" وذكر على صعيد آخر أن استقرار الوضع في ليبيا والجزائر هام، داعيا إلى "إحداث مناطق حرة، للقضاء على التجارة الموازية وإلى تبادل المصالح مع بلدان الجوار والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة للصراعات الجارية في ليبيا والتي تغذّيها أطراف أجنبية"، معربا عن تمنياته بأن تجرى في ليبيا انتخابات حرة وشفافية وقال في هذا الصدد "تونس مع من سيفوز".
يُذكر أن البرنامج الإنتخابي لحمادي الجبالي يتضمّن بالخصوص "تحقيق العدالة الإجتماعية والكرامة الوطنية من خلال حماية وتعزيز القدرة الشرائية وضمان الحقوق للجميع في الصحة والتعليم والشغل وتقليص الفوارق بين الفئات الإجتماعية والحد من تعطيل الخدمات الأساسية".
وقد قام المترشّح بجولة صباح اليوم، عبر أسواق مدينة تطاوين، حيث التقى بالمواطنين واستمع إلى شواغلهم وأبلغهم أولوياته التي اعتبرها التزاما منه بضمان "احترام الدستور وإرساء كل المؤسسات الدستورية وضمان الوحدة الوطنية داخل التنوع، عبر إجماع وطني حول الإصلاحات الكبرى والتنمية المستدامة للبلاد".
ولاحظ أنه استفات من الدروس التي عاشها "لأن الأحزاب واللوبيات وأصحاب الأموال والجهات تفرض على مرشحيها خدمتها"، فيما ترشّح هو "لخدمة تونس بأكملها، بهدف خدمة الإقتصاد والتكنولوجيا والفلاحة والتشغيل، بعيدا عن التجاذبات والبرامج الأخرى الهامشية والبعيدة عن اهتمامات الشعب الذي ملّ الوعود والبرامج الوهمية"، على حد تعبيره.
واعتبر الجبالي أن "المترشّح المستقل أقدر من مرشحي الأحزاب على الفوز بالرئاسة" وأشار إلى أن "الحملة الإنتخابية اتّسمت بحرية الإعلام وأن تونس بصدد تحقيق مكاسب انتخابية ستتعزز مستقبلا" وذكر على صعيد آخر أن استقرار الوضع في ليبيا والجزائر هام، داعيا إلى "إحداث مناطق حرة، للقضاء على التجارة الموازية وإلى تبادل المصالح مع بلدان الجوار والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة للصراعات الجارية في ليبيا والتي تغذّيها أطراف أجنبية"، معربا عن تمنياته بأن تجرى في ليبيا انتخابات حرة وشفافية وقال في هذا الصدد "تونس مع من سيفوز".
يُذكر أن البرنامج الإنتخابي لحمادي الجبالي يتضمّن بالخصوص "تحقيق العدالة الإجتماعية والكرامة الوطنية من خلال حماية وتعزيز القدرة الشرائية وضمان الحقوق للجميع في الصحة والتعليم والشغل وتقليص الفوارق بين الفئات الإجتماعية والحد من تعطيل الخدمات الأساسية".
وقد قام المترشّح بجولة صباح اليوم، عبر أسواق مدينة تطاوين، حيث التقى بالمواطنين واستمع إلى شواغلهم وأبلغهم أولوياته التي اعتبرها التزاما منه بضمان "احترام الدستور وإرساء كل المؤسسات الدستورية وضمان الوحدة الوطنية داخل التنوع، عبر إجماع وطني حول الإصلاحات الكبرى والتنمية المستدامة للبلاد".
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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