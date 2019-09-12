نابل : المترشح منجي الرحوي يلتقي عددا من المواطنين في إطار حملته الانتخابية

Jeudi 12 Septembre 2019
وات - رئاسية 2019 - 12 سبتمبر 2019 (وات)
أدى المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوناها المنجي الرحوي، اليوم الخميس، زيارة إلى ولاية نابل أين اعتمد على الاتصال المباشر بالمواطنين للتعريف ببرنامجه الانتخابي.
وقال الرحوي، في تصريح لـ(وات)، إنه يخوض غمار الاستحقاق الانتخابي بحظوظ وفيرة، معربا عن الأمل في أن يكون في الدور الثاني، حيث أشار إلى دعم عديد المواطنين وتفاعلهم مع مقترحاته.
وأبرز أن دعم الناخبين والتزامهم خلال حملته الانتخابية بالتصويت لصالحه هو نتيجة عمله ومواقفة خلال الفترتين النيابيتين، التأسيسية والبرلمانية، مضيفا أن الشعب التونسي في حاجة الى مرشح "نزيه وصادق"، وفق تعبيره.
وبين أن ولاية نابل محطة مهمة باعتبارها مركز ثقل تنموي يرتكز على نسيج صناعي متنوع، مؤكدا على أن جهة الوطن القبلي تحظى بمكانة هامة من حيث مساهمتها في الانتاج الفلاحي.
وتعهد في هذا السياق بإعادة هيكلة القطاع الفلاحي الذي يشهد عديد الاشكاليات للنهوض به وتعصيره من أجل دفع الانتاج والتصدير.
وقال الرحوي إن رئيس الجمهورية له عديد الصلاحيات التي تتعلق بالمبادرات التشريعية في كافة المجالات، مذكرا باقتراحاته المتعلقة بإصدار قانون الامن الغذائي وبإحداث وزارة تعنى بالهجرة والمهاجرين.
أدى المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوناها المنجي الرحوي، اليوم الخميس، زيارة إلى ولاية نابل أين اعتمد على الاتصال المباشر بالمواطنين للتعريف ببرنامجه الانتخابي.
وقال الرحوي، في تصريح لـ(وات)، إنه يخوض غمار الاستحقاق الانتخابي بحظوظ وفيرة، معربا عن الأمل في أن يكون في الدور الثاني، حيث أشار إلى دعم عديد المواطنين وتفاعلهم مع مقترحاته.
وأبرز أن دعم الناخبين والتزامهم خلال حملته الانتخابية بالتصويت لصالحه هو نتيجة عمله ومواقفة خلال الفترتين النيابيتين، التأسيسية والبرلمانية، مضيفا أن الشعب التونسي في حاجة الى مرشح "نزيه وصادق"، وفق تعبيره.
وبين أن ولاية نابل محطة مهمة باعتبارها مركز ثقل تنموي يرتكز على نسيج صناعي متنوع، مؤكدا على أن جهة الوطن القبلي تحظى بمكانة هامة من حيث مساهمتها في الانتاج الفلاحي.
وتعهد في هذا السياق بإعادة هيكلة القطاع الفلاحي الذي يشهد عديد الاشكاليات للنهوض به وتعصيره من أجل دفع الانتاج والتصدير.
وقال الرحوي إن رئيس الجمهورية له عديد الصلاحيات التي تتعلق بالمبادرات التشريعية في كافة المجالات، مذكرا باقتراحاته المتعلقة بإصدار قانون الامن الغذائي وبإحداث وزارة تعنى بالهجرة والمهاجرين.
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Par:toucom (France )
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