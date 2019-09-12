احداث 59 مؤسسة تربوية جديدة وصيانة 86 مؤسسة مع انطلاق السنة الدراسية

Jeudi 12 Septembre 2019



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- تم احداث 59 مؤسسة تربوية جديدة ستفتح أبوابها أمام التلاميذ مع بداية الموسم الدراسي 2019 - 2020 الى جانب انجاز اشغال صيانة وتهيئة ب86 مؤسسة تربوية أخرى، وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية في بلاغ الاربعاء.وينضاف الى طاقة الاستيعاب الجملية بالمدراس والمعاهد بمختلف جهات البلاد، 36 ألف مقعد مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة، وذلك بفضل هذه الاحداثات الجديدة ومشاريع الصيانة والتهيئة، المندرجة في اطار البرنامج الوطني لتعصير المؤسسات التربوية، الممول من طرف الدولة التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار والبنك الالماني للتنمية والاتحاد الاوروبي والذي تبلغ قيمته أكثر من 220 مليون اورو.ويهدف البرنامج الوطني لتعصير المؤسسات التربوية الى تحسين وضعية المؤسسات التربوية وخلق بيئة ملائمة للتعليم والتعلم في تونس، وتعصير المؤسسة التربوية باعتماد التكنولوجيات الحديثة في كل المجالات والارتقاء بنسبة التمدرس بالمرحلة الاعدادية والثانوية، فضلا عن توفير الظروف الملائمة للتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخصوصية.كما يسعى هذا البرنامج الى تطوير منظومة التصرف في البنية التحتية التربوية وذلك باعتماد معايير للجودة تتعلق باحداث البناءات واقتناء التجهيزات المدرسية وبتامين صيانتها وديمومتها.وتعمل الوزارة من خلال هذا البرنامج، وفق ذات المصدر، على انشاء معهد ثانوي للفنون وآخر للكفيف بولاية صفاقس ومركب تربوي بالبحر الأزرق بتونس العاصمة يضم مدرسة ابتدائية ومدرسة اعدادية ومعهد ثانوي.