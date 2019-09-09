دعم التعاون البرلماني وتفعيل آليات العمل العربي المشترك أبرز محاور لقاء الجهيناوي مع رئيس مجلس النواب الأردني

Lundi 09 Septembre 2019



باب نات

- بمناسبة زيارته للمملكة الأردنية الهاشمية يومي 8 و 9 سبتمبر2019، التقى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي اليوم الإثنين رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة،ووفق بلاغ لوزارة الخارجية, أثنى الوزير خلال اللقاء المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات التونسية الأردنية في شتى المجالات، لا سيما في المجال البرلماني، معربا عن تقديره لدور مجلس النواب الأردني في تعزيز التعاون بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. وجدد الوزير في هذا الإطار حرصه على تجسيد زيارة رئيس مجلس النواب الأردني إلى تونس قريبا.كما استعرض الوزير مع المسؤول الأردني آخر مستجدات الساحة السياسية في تونس، لاسيما الإستعدادت للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، وحرص تونس على المضي قدما في إنجاح مسارها الديمقراطي.وأشاد الوزير بما تحقق للمملكة من نجاحات على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مثنيا في هذا الصدد على دور الأردن الفاعل في خدمة آليات العمل العربي المشترك وإسهاماته في تعزيز الأمن والاستقرار في محيطه الإقليمي.من جهته، ثمّن رئيس مجلس النواب الأردني الذي يتولى كذلك رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، نجاح التجربة الديمقراطية التونسية وتوفّق تونس في مسارها الانتقالي،مشيدا بالحركية النوعية التي شهدتها العلاقات الثنائية والتي تجسمت بالخصوص في الزيارات الأخيرة للعاهل الأردني إلى تونس.كما أكد رئيس مجلس النواب الأردني حرصه على دعم التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين وأهمية دعم التكامل العربي وتفعيل دور المنظومة العربية في تسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.