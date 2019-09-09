دوري ابطال افريقيا - الترجي الرياضي يستهل حملة الدفاع عن لقبه الاحد القادم بنجامينا

Lundi 09 Septembre 2019



وات

- يستهل الترجي الرياضي التونسي حملة الدفاع عن لقبه يوم الاحد القادم بمواجهة الكت التشادي بنجامينا في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري ابطال افريقيا لكرة القدم لموسم 2019-2020 وتم تعيين الحكم اومايكل من اريتريا لادارة هذه المباراة التي ستنطلق على الساعة الثالثة والنصف.وسيجري فريق الاحمر والاصفر ست حصص تدريبية قبل مواجهة الفريق التشادي (4 في تونس و2 في نجامينا) علما وان وفد الترجي الرياضي سيتحول الى العاصمة التشادية الجمعة القادم.ويخوض النجم الساحلي الممثل الثاني لكرة القدم التونسية في دوري ابطال افريقيا من جهته ذهاب الدور التمهيدي الثاني في كوماسي بمواجهة فريق اشانتي كوتوكو الغاني يوم الاحد بداية من الساعة 16 بتوقيت تونس.وسيدير هذا اللقاء الليبيري حسن كورنه.وكان فريق جوهرة الساحل تخطى في الدور التمهيدي الاول فريق حافيا كوناكري الغيني.