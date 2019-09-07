Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Jafnouhou  

ÏæÑÉ ÇáãÑÓì ÇáãÝÊæÍÉ ááÊäÓ - ÇáÇáãÇäí æÓíáÒ æÇáÈÑÇÒíáí ÓäÊ ÇäÇ Çáì ÇáäåÇÆí

Samedi 07 Septembre 2019

Samedi 07 Septembre 2019
æÇÊ - ÊÇåá ßá ãä ÇáÇáãÇäí áæíÓ æíÓíáÒ æÇáÈÑÇÒíáí ÈÑæäæ ÓÇäÊ ÇäÇ Çáì ÇáÏæÑ ÇáäåÇÆí áÏæÑÉ ÇáãÑÓì ÇáãÝÊæÍÉ ááÊäÓ ÇáÈÇáÛ ÞíãÉ ÌæÇÆÒåÇ 25 ÇáÝ ÏæáÇÑ.
æßÓÈ æíÓíáÒ ÊÇåáå Çáì ÇáãÈÇÑÇÉ ÇáäåÇÆíÉ ÚÞÈ ÝæÒå Úáì ÇáÈÑÇÒíáí ÛíáåíÑãí ßáíÒÇÑ (1-6 æ6-3 æ6-3) ÝíãÇ ÈáÛ ÓÇäÊ ÇäÇ ÇáÏæÑ ÇáäåÇÆí ÇËÑ ÊÝæÞå Úáì ÇáÇíØÇáí ãÇÑßæ ÈæÑÊæáæÊí (6-1 æ6-1).
æßÇä ÇáÊæäÓí ÇÓßäÏÑ ÇáãäÕæÑí ÎÑÌ ãä ÇáÏæÑ ÑÈÚ ÇáäåÇÆí ÚÞÈ ÎÓÇÑÊå ÇãÇã ÇáÇíØÇáí ÈæÑÊæáæÊí (6-4 æ2-6 æ4-6).


æÝí ãäÇÝÓÇÊ ÇáÒæÌí ÊÇåá ÇáËäÇÆí ÇáÊæäÓí (ÚÒíÒ ÏæÞÇÒ-ÇÓßäÏÑ ÇáãäÕæÑí) Çáì ÇáãÈÇÑÇÉ ÇáäåÇÆíÉ ÈÚÏ ÇáÝæÒ Úáì ÇáËäÇÆí (ãÇíßá ÛíÑÊÓ - ÇäÏÑÓæä ÑíÏ) 6-4 æ6-4.

  
  
     
  
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 27° % 34 :ÇáÑØÜÜæÈÉ
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27°-2129°-2129°-2126°-2128°-21
  • Avoirs en devises
    17392,6

  • (6 sept)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,16032 DT        1$ =2,86357 DT
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