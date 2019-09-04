رئاسية 2019: الزبيدي يتعهد في جندوبة باسترجاع قوة الدولة وهيبتها وتنمية المناطق الحدودية

Mercredi 04 Septembre 2019



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- تعهد المترشح المستقل لرئاسية 2019 عبد الكريم الزبيدي، خلال زيارة أداها اليوم الاربعاء الى ولاية جندوبة في إطار حملته الإنتخابية، باسترجاع قوة الدولة التونسية وهيبتها، من خلال ضمان قضاء عادل ومستقل، ومقاومة الإرهاب وكل انواع الجريمة، فضلا عن مكافحة الفساد والفوضى وإعادة ثقة المواطن في الدولة، باعتبار ان المواطنة جزء من هيبة الدولة.وأكد الزبيدي، في كلمة ألقاها بساحة الجمهورية بمدينة جندوبة، بحضور مواطنين وعدد من أنصاره، ان تنمية المناطق الحدودية وفك عزلتها بات أمرا ضروريا، نظرا لما تلعبه هذه المناطق من دور في حماية أمن البلاد واستقرارها وتنميتها، معتبرا ان استقرار الدولة يبدأ من استقرار متساكني تلك المناطق، عبر توفير ظروف العيش الكريم لفائدتهم ومقاومة التهديدات الإرهابية.كما صرح بانه سيعمل في حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، على استكمال الطريق السيارة في جزئه المتبقي بين بوسالم والحدود التونسية الجزائرية، وعلى إعادة الاعتبار للمستشفى الجهوي بجندوبة وتطوير خدماته الصحية، فضلا عن فك عزلة القرى التي ما زالت تعاني الفقر والبطالة.واعتبر الزبيدي، ان مستقبل تونس يتطلب ارساء دولة قوية وقادرة على تجاوز أزماتها في أوقات قصيرة، مؤكدا أن الأمن القومي يتجاوز في مسؤوليته الدولة ليشمال كذلك المواطن التونسي في الداخل أو الخارج حتى يكون بدوره مسؤولا فعليا ومعنيا بالتغيير والبناء ضمن ثنائية الحق والواجب.يذكر أن عدد الناخبين المسجلين بدائرة ولاية جندوبة يفوق 272 ألف ناخب.