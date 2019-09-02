كاس العالم لكرة السلة - فوز اسبانيا على بورتوريكو 73-63

Lundi 02 Septembre 2019



وات

- فاز المنتخب الاسباني على نظيره البورتوريكي 73-63 في المباراة التي اقيمت يوم الاثنين لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن الدور الاول لكاس العالم لكرة السلة المقامة حاليا بالصين.وكان المنتخب التونسي تغلب في وقت سابق لحساب المجموعة ذاتها على نظيره الايراني 79-67.وتحتل اسبانيا طليعة الترتيب ب4 نقاط امام بورتوريكو وتونس ب3 نقاط لكل منهما بينما تتذيل ايران الترتيب بنقطتين.وفي اطار الجولة الثالثة والاخيرة من منافسات الدور الاول المقررة يوم الاربعاء، يتبارى المنتخب التونسي مع منتخب بورتوريكو بينما يواجه المنتخب الاسباني نظيره الايراني.ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور الثاني بينما يخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع دورة المباريات الترتيبية.