النادي الصفاقسي يعزز صفوفه بالجزائري رشيد آية عثمان

Lundi 02 Septembre 2019
وات - اعلن النادي الصفاقسي يوم الاثنين على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن تعاقده مع اللاعب الجزائري الفرنسي رشيد آية عثمان لمدة 3 مواسم.
وحسب المصدر ذاته، فان رشيد اية عثمان (26 عاما) يشغل خطة متوسط ميدان وقد سبق له أن تقمص أزياء كل من تينريف وخيخون الأسبانيين واسلاند بيفيرن البلجيكي.
وكان النادي الصفاقسي تلقى ضربة موجعة بعد اصابة متوسط ميدانه النيجيري كينغسلاي سوكاري على مستوى الركبة ستبعده عن الملاعب حوالي 6 اشهر.
وبعد نجاحه في التتويج بلقب كاس تونس للموسم الرياضي 2018-2019 امام النجم الساحلي بركلات الترجيح يوم 17 اوت، تعثر النادي الصفاقسي في مباراته الافتتاحية في سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم امام مضيفه الاتحاد المنستيري 1-2 يوم 25 اوت قبل ان يستعيد توازنه بفوز صعب على ارضه امام نجم المتلوي بهدف دون رد يوم 28 من نفس الشهر.
وحسب المصدر ذاته، فان رشيد اية عثمان (26 عاما) يشغل خطة متوسط ميدان وقد سبق له أن تقمص أزياء كل من تينريف وخيخون الأسبانيين واسلاند بيفيرن البلجيكي.
وكان النادي الصفاقسي تلقى ضربة موجعة بعد اصابة متوسط ميدانه النيجيري كينغسلاي سوكاري على مستوى الركبة ستبعده عن الملاعب حوالي 6 اشهر.
وبعد نجاحه في التتويج بلقب كاس تونس للموسم الرياضي 2018-2019 امام النجم الساحلي بركلات الترجيح يوم 17 اوت، تعثر النادي الصفاقسي في مباراته الافتتاحية في سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم امام مضيفه الاتحاد المنستيري 1-2 يوم 25 اوت قبل ان يستعيد توازنه بفوز صعب على ارضه امام نجم المتلوي بهدف دون رد يوم 28 من نفس الشهر.
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Par:karimyousef (France )
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