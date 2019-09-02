محمد لطفي المرايحي في افتتاح حملته الانتخابية: في صورة فوزي ساطبق القانون واولوتي الحرب على البطالة

Lundi 02 Septembre 2019
وات - اختار مرشح حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها، محمد لطفي المرايحي، ولاية قابس للانطلاق في حملته الانتخابية، وقد كانت له بمارث وكتانة وقابس اتصالات مباشرة مع المواطنين أطلعهم فيها على برنامجه الانتخابي، مؤكدا، بالخصوص، على انه سيعمل في صورة فوزه في هذه الانتخابات على تطبيق القانون وستكون أولى اولوياته الحرب على البطالة حتى لا يبقى أي تونسي معطلا عن العمل.
كما بين المرايحي انه سيعمل على ان تكون تونس منيعة محترمة بين الدول وذلك من خلال التخلص من المديونية، وقطع الطريق امام التمويل الاجنبي للاحزاب، واستعادة تحكم الدولة في ثرواتها الطبيعية تصرفا واستغلالا.
وتعهد المرايحي كذلك ب"ترميم منظومة القيم"، على حد قوله، وبمراجعة القوانين المسقطة التي ادت الى تراجع سلطة الابوين ودورهما داخل الاسرة، وبإعادة الاعتبار للمدرسة وللمربين حتى يضطلعوا بدورهم التربوي الى جانب دورهم التعليمي .
وقال إن هدفه إرساء ديمقراطية شعبية حقيقية من خلال انتخابات "لا يوجهها لا المال ولا الاعلام المنحاز"، مبرزا أن من أولوياته إعادة السيادة للشعب من خلال تعديل دستوري يوسع مجال الاستفتاء الشعبي ويوفر للناخبين امكانية سحب الثقة ممن انتخبوهم.
كما بين المرايحي انه سيعمل على ان تكون تونس منيعة محترمة بين الدول وذلك من خلال التخلص من المديونية، وقطع الطريق امام التمويل الاجنبي للاحزاب، واستعادة تحكم الدولة في ثرواتها الطبيعية تصرفا واستغلالا.
وتعهد المرايحي كذلك ب"ترميم منظومة القيم"، على حد قوله، وبمراجعة القوانين المسقطة التي ادت الى تراجع سلطة الابوين ودورهما داخل الاسرة، وبإعادة الاعتبار للمدرسة وللمربين حتى يضطلعوا بدورهم التربوي الى جانب دورهم التعليمي .
وقال إن هدفه إرساء ديمقراطية شعبية حقيقية من خلال انتخابات "لا يوجهها لا المال ولا الاعلام المنحاز"، مبرزا أن من أولوياته إعادة السيادة للشعب من خلال تعديل دستوري يوسع مجال الاستفتاء الشعبي ويوفر للناخبين امكانية سحب الثقة ممن انتخبوهم.
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Par:sarramba (France )
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