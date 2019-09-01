نتائج عملية القرعة الخاصة بترتيب الدوائر الإنتخابية للإستحقاق التشريعي للتسجيل والبث في الإعلام العمومي

Dimanche 01 Septembre 2019
وات - جرت اليوم الأحد بمقر الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، عملية القرعة الخاصة بترتيب الدوائر الإنتخابية للإستحقاق التشريعي، في ما يتعلّق بالتسجيل والبث في وسائل الإعلام العمومي السمعي والبصري (التلفزة التونسية والإذاعة التونسية).
وأسفرت عملية القرعة الخاصة بترتيب الدوائر الإنتخابية للتسجيل والبث في الإعلام العمومي السمعي والبصري عن ترتيب كافة الدوائر بالداخل والخارج البالغ عددها 33 دائرة على النحو التالي:
1- جندوبة 2- منوبة 3- تونس 1 4- تونس 2 5- صفاقس 2 6- توزر 7- ألمانيا 8- قفصة 9- القصرين 10- سيدي بوزيد 11- القارة الأمريكية وباقي الدول الأوروبية 12- سوسة 13- سليانة 14- أريانة 15- المنستير 16- صفاقس 1 17- قبلي 18- باجة 19- نابل 2 20- بنزرت 21- قابس 22- القيروان 23- المهدية 24- فرنسا 1 25- تطاوين 26- نابل 1 27- فرنسا 2 28- العالم العربي وباقي دول العالم 29- زغوان 30- بن عروس 31- ايطاليا 32- الكاف 33- مدنين
كما تم على ضوء هذه القرعة ترتيب الدوائر الإنتخابية الست بالخارج كما يلي:
1- ألمانيا 2- القارة الأمريكية وباقي الدول الأوروبية 3- فرنسا 1 4- فرنسا 2 5- العالم العربي وباقي دول العالم 6- ايطاليا
وعلى إثر ذلك تم اجراء عمليات القرعة الخاصة بالتعبير المباشر بالدوائر الانتخابية الست بالخارج، إذ ضمت دائرة "ألمانيا"، 19 قائمة ودائرة "القارة الأمريكية وباقي الدول الأوروبية"، 30 قائمة ودائرة "فرنسا 1"، 36 قائمة ودائرة "فرنسا 2"، 29 قائمة ودائرة "العالم العربي وباقي دول العالم"، 27 قائمة ودائرة "ايطاليا"، 24 قائمة.
يُذكر أن عمليات القرعة قام بها المدير التنفيذي للهيئة الإنتخابية، عمر بوسنة والعدل منفذ شمس الدين العطافي وذلك بحضور ممثلي مؤسستي التلفزة التوسنية والإذاعة التونسية.
وأسفرت عملية القرعة الخاصة بترتيب الدوائر الإنتخابية للتسجيل والبث في الإعلام العمومي السمعي والبصري عن ترتيب كافة الدوائر بالداخل والخارج البالغ عددها 33 دائرة على النحو التالي:
1- جندوبة 2- منوبة 3- تونس 1 4- تونس 2 5- صفاقس 2 6- توزر 7- ألمانيا 8- قفصة 9- القصرين 10- سيدي بوزيد 11- القارة الأمريكية وباقي الدول الأوروبية 12- سوسة 13- سليانة 14- أريانة 15- المنستير 16- صفاقس 1 17- قبلي 18- باجة 19- نابل 2 20- بنزرت 21- قابس 22- القيروان 23- المهدية 24- فرنسا 1 25- تطاوين 26- نابل 1 27- فرنسا 2 28- العالم العربي وباقي دول العالم 29- زغوان 30- بن عروس 31- ايطاليا 32- الكاف 33- مدنين
كما تم على ضوء هذه القرعة ترتيب الدوائر الإنتخابية الست بالخارج كما يلي:
1- ألمانيا 2- القارة الأمريكية وباقي الدول الأوروبية 3- فرنسا 1 4- فرنسا 2 5- العالم العربي وباقي دول العالم 6- ايطاليا
وعلى إثر ذلك تم اجراء عمليات القرعة الخاصة بالتعبير المباشر بالدوائر الانتخابية الست بالخارج، إذ ضمت دائرة "ألمانيا"، 19 قائمة ودائرة "القارة الأمريكية وباقي الدول الأوروبية"، 30 قائمة ودائرة "فرنسا 1"، 36 قائمة ودائرة "فرنسا 2"، 29 قائمة ودائرة "العالم العربي وباقي دول العالم"، 27 قائمة ودائرة "ايطاليا"، 24 قائمة.
يُذكر أن عمليات القرعة قام بها المدير التنفيذي للهيئة الإنتخابية، عمر بوسنة والعدل منفذ شمس الدين العطافي وذلك بحضور ممثلي مؤسستي التلفزة التوسنية والإذاعة التونسية.
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Par:karimyousef (France )
Sur: مع انطلاق الحملة، مورو يصل إلى ايطاليا متأخّرا بساعتين دون حقائبه التي وجّهتها التونيسار للجزائر