تقليص آجال منح رخص ترويج الادوية الى سنة واحدة عوضا عن ثلاث سنوات (سنية بالشيخ)

Mardi 27 Août 2019
وات - اعلنت وزيرة الصحة بالنيابة، سنية بالشيخ عن تقليص اجال الرد على مطالب منح رخص ترويج الادوية في السوق التونسية الى سنة واحدة عوضا عن ثلاث سنوات.
وأوضحت، خلال افتتاحها لاشغال المنتدى الطبي لمجلة "حقائق"، حول "الصناعة الدوائية في تونس رافد للقطاع الصحي" ان التزام الوزارة بتقليص اجال منح رخص الترويج الى سنة واحدة يرمي الى مساعدة المخابر على ترويج الادوية في تونس وتمكين التونسيين من الحصول على جميع الادوية.
وابرزت ان الهدف المنشود يتمثل في ضمان الاحتياجات الوطنية من الادوية والرفع من نسبة التغطية من 50 بالمائة حاليا الى 70 بالمائة في السنة القادمة.
وستشهد سنة 2020، حسب بالشيخ، احداث الوكالة التونسية للمواد الصيدلية، مؤكدة حاجة تونس الى ارساء سياسة جديدة لتحديد أسعار الادوية قصد تفادي اختلال التوازن بين اسعار الادوية المحلية والمستوردة.
وشدّدت على ضرورة وضع استراتيجية وطنية للنهوض بصادرات الادوية والخدمات الصحية لتبلغ نسبتها 20 بالمائة في سنة 2020 مقابل 11 و 12 بالمائة حاليا.
وذكّرت وزيرة الصحة، بالمناسبة، باعلان الاتحاد الافريقي في شهر جوان 2019 حول توقيع ميثاق من اجل احداث الوكالة الافريقية للادوية التي ستساعد على تعزيز الشراكة مع المخابر الدولية.
وفي سياق متصل، نوهت بأن قطاع الصناعة الصيدلانية يعرف نموا سنويا بـ11 بالمائة باعتبار أن تونس تتوفر حاليا على 47 وحدة لتصنيع الادوية تشغل القطاع أكثر من 7 آلاف شخص.
وأضافت أنه، خلال الـ3 سنوات الاخيرة، تجاوز الحجم الجملي للاستثمارات في هذا القطاع 300 مليون دينار.
ودعت بالشيخ الى ضرورة تشريك مختلف الاطراف المعنية من اجل ايجاد الحلول للاشكاليات الهيكلية والتنظيمية التي يواجهها القطاع حاثة المستثمرين التونسيين والاجانب الى مواصلة دفع هذا القطاع الواعد من اجل تطوير الانتاج المحلي للادوية وضمان التغطية الصحية الشاملة.
من جهته، أكد رئيس اللجنة العلمية للمنتدى والخبير لدى المنظمة العالمية للصحة، كمال ايدير، ان المنتوجات الوطنية من الادوية تتمتع بالجودة المطلوبة وتتطابق مع المعايير الدولية.
وأشار الى أنه من بين التحديات التي يواجهها القطاع ضمان توفر الادوية بأسعار متاحة مبرزا نجاعة الادوية الجنيسة رغم ان اسعارها تقل بنسبة 30 بالمائة عن الادوية الاصلية.
وبيّن رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة في تونس، شادلي فندري، حاجة تونس الى تشجيع الاستثمارات في قطاع صناعة الادوية، معبرا عن امله في مراجعة اجال منح رخص الترويج وتقليصها على ارض الواقع.
وسجل هذا المنتدى الذي تتواصل اشغاله على مدى يومين، ببادرة من المنتدى الطبي لمجلة الحقائق والجمعية التونسية للادوية الجنيسة مشاركة عديد المتدخلين في القطاع الصيدلاني وممثلي عدد من الهياكل العمومية والبنوك.
وأوضحت، خلال افتتاحها لاشغال المنتدى الطبي لمجلة "حقائق"، حول "الصناعة الدوائية في تونس رافد للقطاع الصحي" ان التزام الوزارة بتقليص اجال منح رخص الترويج الى سنة واحدة يرمي الى مساعدة المخابر على ترويج الادوية في تونس وتمكين التونسيين من الحصول على جميع الادوية.
وابرزت ان الهدف المنشود يتمثل في ضمان الاحتياجات الوطنية من الادوية والرفع من نسبة التغطية من 50 بالمائة حاليا الى 70 بالمائة في السنة القادمة.
وستشهد سنة 2020، حسب بالشيخ، احداث الوكالة التونسية للمواد الصيدلية، مؤكدة حاجة تونس الى ارساء سياسة جديدة لتحديد أسعار الادوية قصد تفادي اختلال التوازن بين اسعار الادوية المحلية والمستوردة.
وشدّدت على ضرورة وضع استراتيجية وطنية للنهوض بصادرات الادوية والخدمات الصحية لتبلغ نسبتها 20 بالمائة في سنة 2020 مقابل 11 و 12 بالمائة حاليا.
وذكّرت وزيرة الصحة، بالمناسبة، باعلان الاتحاد الافريقي في شهر جوان 2019 حول توقيع ميثاق من اجل احداث الوكالة الافريقية للادوية التي ستساعد على تعزيز الشراكة مع المخابر الدولية.
وفي سياق متصل، نوهت بأن قطاع الصناعة الصيدلانية يعرف نموا سنويا بـ11 بالمائة باعتبار أن تونس تتوفر حاليا على 47 وحدة لتصنيع الادوية تشغل القطاع أكثر من 7 آلاف شخص.
وأضافت أنه، خلال الـ3 سنوات الاخيرة، تجاوز الحجم الجملي للاستثمارات في هذا القطاع 300 مليون دينار.
ودعت بالشيخ الى ضرورة تشريك مختلف الاطراف المعنية من اجل ايجاد الحلول للاشكاليات الهيكلية والتنظيمية التي يواجهها القطاع حاثة المستثمرين التونسيين والاجانب الى مواصلة دفع هذا القطاع الواعد من اجل تطوير الانتاج المحلي للادوية وضمان التغطية الصحية الشاملة.
من جهته، أكد رئيس اللجنة العلمية للمنتدى والخبير لدى المنظمة العالمية للصحة، كمال ايدير، ان المنتوجات الوطنية من الادوية تتمتع بالجودة المطلوبة وتتطابق مع المعايير الدولية.
وأشار الى أنه من بين التحديات التي يواجهها القطاع ضمان توفر الادوية بأسعار متاحة مبرزا نجاعة الادوية الجنيسة رغم ان اسعارها تقل بنسبة 30 بالمائة عن الادوية الاصلية.
وبيّن رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة في تونس، شادلي فندري، حاجة تونس الى تشجيع الاستثمارات في قطاع صناعة الادوية، معبرا عن امله في مراجعة اجال منح رخص الترويج وتقليصها على ارض الواقع.
وسجل هذا المنتدى الذي تتواصل اشغاله على مدى يومين، ببادرة من المنتدى الطبي لمجلة الحقائق والجمعية التونسية للادوية الجنيسة مشاركة عديد المتدخلين في القطاع الصيدلاني وممثلي عدد من الهياكل العمومية والبنوك.
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Sur: عبير موسي: نحن حزب الأغلبية الصامتة و إذا فزنا بالرئاسة سنكون معارضين للنهضة إذا فازت في التشريعية حتى لو اقتضى الأمر صداما بين السلطتين