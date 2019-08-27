الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي يطالب هيئة الانتخابات بتصحيح ''خطإ مادي'' حرم قائمته في دائرة تونس 2 من الترشح للتشريعية

Mardi 27 Août 2019
وات - نظم عدد من منخرطي ائتلاف الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء، أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على خلفية إسقاط قائمة الائتلاف بدائرة تونس 2، بسبب "خطإ مادي من الهيئة الفرعية للانتخابات بتونس 2"، حسب رئيس القائمة فوزي الشرفي.
وبين الشرفي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن إسقاط قائمة ائتلاف الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي من قبل الهيئة الفرعية للانتخابات بدائرة تونس 2 كان بسبب خطإ إداري مادي منها، حيث أسقطت الهيئة الفرعية هذه القائمة على أساس عدم وجود "تعريف بالإمضاء" لأحد المترشحين بالقائمة في حين أن المترشح المعني توجه بنفسه إلى الهيئة الفرعية بتونس 2 وقام بالإمضاء بنفسه في جدول الهيئة، وهو ما لا يتطلب تعريفا بالإمضاء حسب القانون.
ولاحظ فوزي الشرفي أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المركزية اعترفت بهذا الخطإ، و"نحن نطالب بالتالي بتصحيح هذا الخطإ ومدنا بالوثائق التي تثبت حق قائمة الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي في الترشح بدائرة تونس 2"، مشيرا إلى أن الاتحاد قام بتظلم لدى القضاء العدلي لكنه لم ينصفه وتوجه في الاستئناف إلى المحكمة الإدارية ومازال ينتظر قرار المحكمة. وتابع قائلا إن "هذه القضية أصبحت قضية سياسية وسنخوض فيها النضالات بكل الأشكال السياسية".
من جهتها قالت، حسناء بن سليمان، الناطقة الرسمية باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح لــ(وات) إن الهيئة استقبلت وفدا عن المحتجين الذين طالبوا بتمكينهم من وثائق تثبت وجود الشخص المترشح بذاته في مقر الهيئة الفرعية للانتخابات بتونس 2 وإمضائه في جدول يثبت حضوره للاستظهار بها أمام المحكمة الإدارية. وبينت أن الهيئة بصدد التثبت من هذا الأمر وإذا وجد فإنها ستسلم لهم الوثائق المطلوبة.
يذكر أنه تم يوم 20 جوان 2019 الإعلان رسميا عن تأسيس "الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي" وهو ائتلاف سياسي وانتخابي يضم كلا من ائتلاف "قادرون" و"حركة تونس الى الأمام" وحزب "المسار الديمقراطي الاجتماعي" و"الحزب الجمهوري" و"حركة الديمقراطيين الاجتماعيين".
وأكد مؤسسو هذا الاتحاد، في بيان، أنه "سيسعى خلال المرحلة القادمة الى أن يكون القوة السياسية الديمقراطية الاجتماعية وسيعتمد نهج الديمقراطية التشاركية في تسيير شؤونه وسيختار مرشحيه لمختلف الخطط الانتخابية بناء على قيم النزاهة والجدارة والإشعاع".
وبين الشرفي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن إسقاط قائمة ائتلاف الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي من قبل الهيئة الفرعية للانتخابات بدائرة تونس 2 كان بسبب خطإ إداري مادي منها، حيث أسقطت الهيئة الفرعية هذه القائمة على أساس عدم وجود "تعريف بالإمضاء" لأحد المترشحين بالقائمة في حين أن المترشح المعني توجه بنفسه إلى الهيئة الفرعية بتونس 2 وقام بالإمضاء بنفسه في جدول الهيئة، وهو ما لا يتطلب تعريفا بالإمضاء حسب القانون.
ولاحظ فوزي الشرفي أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المركزية اعترفت بهذا الخطإ، و"نحن نطالب بالتالي بتصحيح هذا الخطإ ومدنا بالوثائق التي تثبت حق قائمة الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي في الترشح بدائرة تونس 2"، مشيرا إلى أن الاتحاد قام بتظلم لدى القضاء العدلي لكنه لم ينصفه وتوجه في الاستئناف إلى المحكمة الإدارية ومازال ينتظر قرار المحكمة. وتابع قائلا إن "هذه القضية أصبحت قضية سياسية وسنخوض فيها النضالات بكل الأشكال السياسية".
من جهتها قالت، حسناء بن سليمان، الناطقة الرسمية باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح لــ(وات) إن الهيئة استقبلت وفدا عن المحتجين الذين طالبوا بتمكينهم من وثائق تثبت وجود الشخص المترشح بذاته في مقر الهيئة الفرعية للانتخابات بتونس 2 وإمضائه في جدول يثبت حضوره للاستظهار بها أمام المحكمة الإدارية. وبينت أن الهيئة بصدد التثبت من هذا الأمر وإذا وجد فإنها ستسلم لهم الوثائق المطلوبة.
يذكر أنه تم يوم 20 جوان 2019 الإعلان رسميا عن تأسيس "الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي" وهو ائتلاف سياسي وانتخابي يضم كلا من ائتلاف "قادرون" و"حركة تونس الى الأمام" وحزب "المسار الديمقراطي الاجتماعي" و"الحزب الجمهوري" و"حركة الديمقراطيين الاجتماعيين".
وأكد مؤسسو هذا الاتحاد، في بيان، أنه "سيسعى خلال المرحلة القادمة الى أن يكون القوة السياسية الديمقراطية الاجتماعية وسيعتمد نهج الديمقراطية التشاركية في تسيير شؤونه وسيختار مرشحيه لمختلف الخطط الانتخابية بناء على قيم النزاهة والجدارة والإشعاع".
En continu
- 10:19 DURA LEX SED LEX
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:28
|18:57
|16:02
|12:28
|05:46
|04:14
|
31°
|31°
|% 52
|:الرطــوبة
|تونــس
|29°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|31°-29
|36°-24
|30°-25
|30°-25
|27°-21
Follow @babnet_Tunisie
( 90 027) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 80 740) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 219) كلات بعضها ..
( 69 382) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 67 121) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 55 652) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 975) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 52 073) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 49 409) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 48 745) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 46 702) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 612) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 257) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 43 991) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 43 623) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 42 759) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 41 286) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 40 925) حرم الرئيس محمد الناصر... نرويجي
( 39 805) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 39 391) بعد رحيل السبسي.. أسرار يجب ان نع
Par:Sly (Tunisia )
Sur: الزبيدي يمتنع عن حضور ''ساكن قرطاج'' بعد رفض بن عكاشة اعلامه مسبقا بالأسئلة وحذف احدى الفقرات