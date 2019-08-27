الالعاب الافريقية - الرباط 2019 - مبارزة- فوز ايناس البوبكري و فارس الفرجاني بالميدالية الذهبية

Mardi 27 Août 2019
وات - فازت المبارزة ايناس البوبكري مساء الاثنين بذهبية مسابقة المبارزة ( سلاح الشيش) ضمن دروة الالعاب الافريقية الرباط .
كما توج فارس الفرجاني بذهبية منافسة السيف الحاد في دورة المبارزة ضمن الدورة الافريقية .
كاراتي - ذهبيتان لشاهناز جامي وثامر السليماني
احرز لاعبا الكاراتي ثامر السليماني (-84 كلغ) وشاهناز الجامي (+68 كلغ) الميدالية الذهبية في اختصاص الكوميتي امس الاثنين ضمن دورة الالعاب الافريقية (الرباط 2019).
وفي نفس الاختصاص تحصلت بثينة الحسناوي (-61 كلغ) على الميدالية الفضية فيما اكتفى نادر العزوزي (-60 كلغ) بالميدالية البرونزية.
كما توج فارس الفرجاني بذهبية منافسة السيف الحاد في دورة المبارزة ضمن الدورة الافريقية .
كاراتي - ذهبيتان لشاهناز جامي وثامر السليماني
احرز لاعبا الكاراتي ثامر السليماني (-84 كلغ) وشاهناز الجامي (+68 كلغ) الميدالية الذهبية في اختصاص الكوميتي امس الاثنين ضمن دورة الالعاب الافريقية (الرباط 2019).
وفي نفس الاختصاص تحصلت بثينة الحسناوي (-61 كلغ) على الميدالية الفضية فيما اكتفى نادر العزوزي (-60 كلغ) بالميدالية البرونزية.
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