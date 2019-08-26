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قابس: وقفة احتجاجية بمارث على خلفية قرارات المجلس الوزاري المضيق المخصص لولاية قابس

Lundi 26 Août 2019

Lundi 26 Août 2019
وات - نفذ اليوم عدد من أبناء معتمدية مارث وقفة احتجاجية أمام مقر المعتمدية على خلفية ما اعتبروه تهميشا متواصلا لمنطقتهم من قبل الحكومة التي لم تفرد مارث في المجلس الوزاري المضيق الأخير بقرارات تنهض بالوضع التنموي بهذه المعتمدية.

وبين رئيس بلدية مارث الهادي شعير في تصريح أدلى به ل" وات " ان القرارات التي تم الإعلان عنها لفائدة المنطقة وعلى قلتها تتعلق بمشاريع قديمة ولم تكن في مستوى تطلعات المواطنين داعيا الحكومة إلى تدارك الأمر والى إفراد المنطقة بمشاريع نوعية يكون لها الأثر الايجابي على وضعها التنموي .
وبين ان الحاجة متأكدة اليوم لإحداث منطقة صناعية بالمعتمدية تساعد على جلب المستثمرين وعلى إحداث مواطن الشغل بما يساعد على معالجة معظلة البطالة التي تفاقمت بمارث بشكل مقلق.

كما طالب شعير بإحداث منطقة حرفية وبالتفكير بجدية في تهيئة منطقة سياحية بليماية منتقدا التأخير الحاصل في تطوير المستشفى المحلي بمارث إلى مستشفى جهوي رغم وجود قرار في ذلك منذ سنوات.

وكان مجلس وزاري مضيق خاص بولاية قابس قد انعقد يوم 22 أوت الجاري واقر لفائدة هذه الولاية 69 إجراء شملت تقريب الخدمات من المواطن والطرقات والجسور والتهيئة الترابية والصناعة والطاقة والشؤون المحلية والبيئة وأملاك الدولة والشؤون العقارية والنقل والصحة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والمرأة والأسرة والطفولة والشؤون الاجتماعية والثقافة.
وقد كانت مخرجات هذا المجلس محل انتقاد كبير من قبل العديد من الناشطين في المجتمع المدني لأنها لم تأتي حسب رأيهم بجديد بخصوص الملفات الحارقة وخاصة منها الملف البيئي كما لم يقع الإعلان في هذا المجلس عن انطلاق انجاز المستشفى الجامعي الجديد المعطل بسبب إشكال في التمويل.

  
  
     
  
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