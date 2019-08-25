جيش البحر ينقذ 18 مهاجرا أجنبيا أبحروا من ليبيا جنوب شرق جرجيس (وزارة الدفاع الوطني)

Dimanche 25 Août 2019
وات - أنقذت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر، مساء اليوم السبت، 18 مهاجرا غير نظامي من جنسات افريقية إثر تعطل مركبهم عرض سواحل مدينة جرجيس (ولاية مدنين).
وأوضحت وزارة الدفاع الوطني، في بلاغ لها، أن الوحدة البحرية تمكنت من إنقاذ هؤلاء المهاجرين، وهم 17 سودانيا ومصري واحد، إثر تعطل مركبهم جنوب شرقي جرجيس على بعد 50 كيلومترا من سواحل هذه المدينة، مضيفة أنهم كانوا أبحروا من ليبيا باتجاه الضفة الشمالية للمتوسط.
وأضاف البلاغ أنه تم نقل هؤلاء المهاجرين إلى ميناء جرجيس أين تم تسليمهم إلى وحدات الحرس البحري بالمكان لاستكمال الاجراءات بشأنهم.
وكانت وحدات بحرية تابعة لجيش البحر وللحرس البحري قد انقذت ظهر أمس الجمعة، شرق مدينة صفاقس، وعلى بعد 20 كيلومترا من سواحلها، 58 تونسيا و36 مهاجرا غير نظامي من جنسيات إفريقية مختلفة، من بينهم إمرأة حامل، كانوا على متن مركبين تعرض أحدهما إلى تسرب مياه والآخر إلى عطب بمحرك الدفع.
وأوضحت وزارة الدفاع الوطني، في بلاغ لها، أن الوحدة البحرية تمكنت من إنقاذ هؤلاء المهاجرين، وهم 17 سودانيا ومصري واحد، إثر تعطل مركبهم جنوب شرقي جرجيس على بعد 50 كيلومترا من سواحل هذه المدينة، مضيفة أنهم كانوا أبحروا من ليبيا باتجاه الضفة الشمالية للمتوسط.
وأضاف البلاغ أنه تم نقل هؤلاء المهاجرين إلى ميناء جرجيس أين تم تسليمهم إلى وحدات الحرس البحري بالمكان لاستكمال الاجراءات بشأنهم.
وكانت وحدات بحرية تابعة لجيش البحر وللحرس البحري قد انقذت ظهر أمس الجمعة، شرق مدينة صفاقس، وعلى بعد 20 كيلومترا من سواحلها، 58 تونسيا و36 مهاجرا غير نظامي من جنسيات إفريقية مختلفة، من بينهم إمرأة حامل، كانوا على متن مركبين تعرض أحدهما إلى تسرب مياه والآخر إلى عطب بمحرك الدفع.
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