الكاف: تجميع مليونين واكثر من 67 الف قنطار من الحبوب واجراءات لتسريع نقل الكميات المجمعة

Vendredi 23 Août 2019
وات - تم في ولاية الكاف الى حد اليوم الجمعة 23 اوت تجميع ملونين واكثر من 67 الف قنطار من الحبوب وقع اجلاء مليون و25 الف قنطار منها الى المراكز المحورية للتخزين، وفق ما افاد به رئيس قسم الارشاد والنهوض بالانتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية حسن النحايلي مراسل (وات) بالجهة.
وذكر النحايلي في هذا السياق انه يجري العمل على اجلاء ما تبقي من كميات مازالت في الهواء الطلق والمقدرة ب410 الاف قنطار، ملاحظا انه تم اتخاذ كل التدابير لحماية هذه الكميات من الجوائح الطبيعية وخاصة من الامطار، وذلك من خلال وضع اغطية لحماية هذه الكميات.
وتعليقا على الكميات الهامة من الامطار التي بلغت في بعض المعتمديات 68 مم، اكد ذات المصدر انها لم تتسبب في اي اضرار لكميات الحبوب المجمعة على اساس انها "محمية من الامطار"، وفق قوله.
وذكر النحايلي في هذا السياق انه يجري العمل على اجلاء ما تبقي من كميات مازالت في الهواء الطلق والمقدرة ب410 الاف قنطار، ملاحظا انه تم اتخاذ كل التدابير لحماية هذه الكميات من الجوائح الطبيعية وخاصة من الامطار، وذلك من خلال وضع اغطية لحماية هذه الكميات.
وتعليقا على الكميات الهامة من الامطار التي بلغت في بعض المعتمديات 68 مم، اكد ذات المصدر انها لم تتسبب في اي اضرار لكميات الحبوب المجمعة على اساس انها "محمية من الامطار"، وفق قوله.
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Par:abstract1 (Tunisia )
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