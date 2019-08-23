Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - Nessit  

الكاف: تجميع مليونين واكثر من 67 الف قنطار من الحبوب واجراءات لتسريع نقل الكميات المجمعة

Vendredi 23 Août 2019

Vendredi 23 Août 2019
وات - تم في ولاية الكاف الى حد اليوم الجمعة 23 اوت تجميع ملونين واكثر من 67 الف قنطار من الحبوب وقع اجلاء مليون و25 الف قنطار منها الى المراكز المحورية للتخزين، وفق ما افاد به رئيس قسم الارشاد والنهوض بالانتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية حسن النحايلي مراسل (وات) بالجهة.

وذكر النحايلي في هذا السياق انه يجري العمل على اجلاء ما تبقي من كميات مازالت في الهواء الطلق والمقدرة ب410 الاف قنطار، ملاحظا انه تم اتخاذ كل التدابير لحماية هذه الكميات من الجوائح الطبيعية وخاصة من الامطار، وذلك من خلال وضع اغطية لحماية هذه الكميات.
وتعليقا على الكميات الهامة من الامطار التي بلغت في بعض المعتمديات 68 مم، اكد ذات المصدر انها لم تتسبب في اي اضرار لكميات الحبوب المجمعة على اساس انها "محمية من الامطار"، وفق قوله.


  
  
     
  
cadre-7f9de271f68aa82806d74b78d74b2ab3-2019-08-23 22:02:16






0 de 0 commentaires pour l'article 187851



Présidentielles 2019
En continu

الجمعة 23 أوت 2019 | 22 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:35 19:03 16:05 12:29 05:43 04:09
26°
 26° % 69 :الرطــوبة
تونــس 24°
0.5 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
26°-2434°-2534°-2537°-2637°-27
  • Avoirs en devises
    17490,4

  • (23 août)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,18221 DT        1$ =2,86576 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 août)   516,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1566598230|187851 403|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires