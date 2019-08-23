مجلس وزاري مضيق يتخذ 69 قرار لفائدة ولاية قابس

Vendredi 23 Août 2019



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- انعقد امس مجلس وزاري مضيق بقصر الحكومة بالقصبة خصص لمسيرة التنمية بولاية قابس وتم في اعقابه اتخاذ جملة من الاجراءات لفائدة الولاية تهم عديد المجالات :1. إحداث معتمديتين بكل من الحامة الغربية ووذرف.2. إحداث وكالات تجارية للشركة التونسية للكهرباء والغاز بكل من تبلبو ودخيلة توجان قبل موفى سنة 2019.3. انطلاق الدراسات لانجاز الطريق السريعة قابس- قبلي- توزر-الحدود الجزائرية بطول 270 كلم سنة 2020 بكلفة 3 م.د.4. اعلان طلب عروض الأشغال لإنجاز جسرين على واد قابس بشارع باريس والكرنيش سنة 2020 بكلفة 13 م.د.5. إعلان طلب عروض تدعيم الطريق الحزامية لولاية قابس سنة 2020 بكلفة 35 م.د .6. الانطلاق فورا في انجاز دراسة تهيئة مدخل ولاية قابس على مستوى المطوية على طول 4 كلم كلفة المشروع 3.5 م.د7. إتمام دراسات تثنية الطريق الوطنية رقم 1 من الطريق الوطنية رقم 15 الى مدخل مدينة قابس قبل موفّى سنة 2019.8. الانطلاق في انجاز دراسة تهيئة الطريق الجهوية رقم 107 بين قابس ومطماطة بطول 40 كلم، مع الشروع فورا في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لدعم السلامة المرورية بالطريق المذكورة.9. الانطلاق في انجاز دراسة لحماية مدينة غنوش من الفيضانات وتهيئة وادي الطين قبل موفى سنة 2019 والشروع في الاشغال سنة 2020 بكلفة جملية للمشروع 5 م.د.10. تخصيص قطعة ارض تمسح حوالي 4 هك كائنة بالعوينات المطوية لفائدة الوكالة العقارية للسكنى لتوفير مقاسم سكنية بالجهة.11. انطلاق دراسات انجاز المنطقة الصناعية الفجيج بالحامة خلال شهر أكتوبر 2019.12. انطلاق استغلال المنطقة الصناعية قابس 3.13. تخصيص مساهمة سنوية في المجهود التنموي بالجهة من قبل المجمع الكيميائي التونسي بعنوان المسؤولية المجتمعية.14. معالجة الإشكاليات والصعوبات المالية التي يمر بها القطب الصناعي والتكنولوجي بقابس وذلك من خلال: دعوة مساهمين جدد للترفيع في راس مال شركة التصرف في القطب . المساعدة على الحصول على قرض بنكي بقيمة 3 م.د بالتنسيق مع صندوق الودائع والامانات لإنجاز التهيئة الداخلية للقسط الأول من المنطقة الصناعية مطماطة الجديدة.15. الشروع في دراسات تطهير مدينة مطماطة الجديدة بإنجاز الشبكات ومحطة للتطهير خلال سنة 2020 بكلفة جملية للمشروع 20 مليون دينار .16. الشروع في دراسات تطهير مدينة منزل الحبيبة خلال سنة 2020، في إطار البرنامج الوطني لتطهير المناطق الريفية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بكلفة جملية للمشروع 20 مليون دينار.17. الانطلاق سنة 2020 في اعداد الدراسات لإنجاز 02 أقطاب للتطهير بقابس الشمالية وقابس الجنوبية، كلفة الدراسات حوالي 5 مليون دينار .18. الانطلاق في أشغال إنجاز مركز لتجميع ونقل الفضلات المنزلية مشترك بين بلديات قابس وتبلبو وذلك قبل شهر جوان 2020 ، الكلفة التقديرية حوالي 1 مليون دينار19. الانطلاق في أشغال إنجاز مركز لتجميع ونقل الفضلات المنزلية ببلدية غنوش وذلك قبل شهر جوان 2020 ، الكلفة التقديرية حوالي 500 ألف دينار20. تخصيص اعتماد قدره 200 ألف دينار لدعم البلديات في مجهود التخلص من المصبات العشوائية لفواضل البناء21. تحويل مبلغ 100 ألف دينار لفائدة المجلس الجهوي للقيام بدراسات تهيئة الطريق الساحلية الرابطة بين قابس والزارات .22. تخصيص اعتماد قدره 100 ألف دينار لإعداد الدراسات لتهيئة الفسحة الشاطئية بقابس الجنوبية.23. تخصيص اعتماد قدره 200 ألف دينار لإحداث منتزه حضري بقابس الجنوبية.24. إحداث إدارة جهوية للبيئة وذلك في إطار مراجعة التنظيم الهيكلي الجديد لوزارة الشؤون المحلية والبيئة .25. تخصيص 555 هك من العقارات الدولية الفلاحية لفائدة حوالي 60 منتفعا من العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا وغيرهم.26. تسوية وضعية المتحوّزين للعقارات الدولية الفلاحية الراجعة للدولة من حبس بوشمة الذي يمسح حوالي 4240 هك.27. انطلاق انجاز دراسة جدوى لنقل محطة القطار من داخل مدينة قابس قبل موفى سنة 2019.28. استحثاث إتمام الدراسات الفنية والاقتصادية لإحداث المنطقة اللّوجستية بالمطوية من ولاية قابس على مساحة 100 هك .29. انطلاق دراسات محطة النقل البري بقابس قبل موفى سنة 2019 والشروع في الإنجاز سنة 2020 مع تكفّل الدولة بكلفة الربط بالشبكات الخارجية والمقدرة بحوالي 3 م.د30. تفعيل الخط البحري لنقل الحاويات بميناء قابس وذلك من خلال : توفير دعم بـــ 3 م.د. لفائدة الشركة التونسية للملاحة لضمان ديمومة الخط. إقرار تخفيضات للمعاليم المينائية ومعاليم الشحن والتفريغ بميناء قابس.31. الإسراع في تركيز المنطقة اللّوجستية ببوشمة وتوفير اعتماد بقيمة 10 م.د لاقتناء قطعة الأرض لاقامة المشروع.32. إضفاء الصبغة الجامعية على (03) أقسام إستشفائية بالمستشفى الجهوي بقابس : قسم الأمراض الصدرية، قسم الأعصاب وقسم الطب الفيزيائي والوظيفي قبل موفى 2019- الحرص على استكمال هيكلة تمويل المستشفى متعدد الاختصاصات والانطلاق في تمويل مكوناته بداية من السداسي الاول لسنة 202033. تدعيم المستشفى الجهوي والمستشفيات المحلية ومراكز الصحة الأساسية بالجهة الصحية بقابس بالموارد البشرية وذلك من خلال : فتح 36 خطة طبيب مقيم لفائدة ولاية قابس 52 اطار شبه طبي و5 عملة.34. استحثاث إجراءات احداث المركز الجهوي للعلاج بالأشعة بالمستشفى الجهوي بكلفة جملية للمشروع 3 م.د35. انطلاق استغلال قسم أمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجهوي بقابس قبل موفى شهر سبتمبر 2019 كلفة المشروع 1.061 م.د .36. اتمام الإجراءات الخاصة بإنجاز مشروعي تهيئة وتـوسعة قسم الإستعجالي بالمستشفى الجهوي بقابس بكلفة (1 م.د) و وحدة الإستعجالي بغنوش بكلفة (800 ألف .د) قبل موفى سنة 2019.37 إحداث مركز لتصفية الدم و تهيئة قسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي بوذرف سنة 2020 بكلفة 1.3 م.د38. إقتناء آلة Amplificateur de brillance لفائدة المستشفى المحلي بالحامة قبل موفى سنة 2019 بكلفة 180 أ.د.39. تدعيم الجهة الصحية بقابس بالتجهيزات التالية قبل موفى سنة 2019: 06 سيارات إسعاف صنف "ب" و 01 سيارة إسعاف صنف "أ" و 03 سيارات إسعاف رباعية الدفع و 06 سيارات مصلحة. آلة Colonoscopie . آلة Mammographie . كرسي اسنان متنقل وكرسي اسنان لذوي الاحتياجات الخصوصية. تدعيم الخط الأول بالتجهيزات الخاصة بالعيادات الخارجية و أقسام الإستعجالي ووحدات التوليد والمخابر الطبية ومخبرProthèse dentaire40. تدعيم الجهة بـ (05) كراسي أسنان خلال سنة 2020 بكلفة 150 أ.د.41. إعطاء الأولوية للجهة الصحية بقابس في إطار الخدمة المدنية لأطباء الاختصاص بالنسبة لإختصاصي التخدير والإنعاش و الأشعة.42. تهيئة المنطقة السقوية بقرعة اللطايفة على مساحة 250 هكتار بكلفة 5 م.د سنة 2020.43. احداث 5 آبار بكل من دخيلة توجان، العمارات بالمطوية، واحة الحامة، بشيمة الزعترية بالحامة بكلفة 5.4 م.د سنة 2020.44. ربط وتجهيز بئري قرعة اللطايفة بالتيار الكهربائي بكلفة 845 أ.د سنة 2020.45. تعبيد المسالك الفلاحية بكل من : الزراوة الجديدة -الزراوة القديمة على طول 05 كم، العكاري - الطلحة على طول 06 كم بالمطوية، خنقة بوحبيب بمطماطة على طول 02 كم ، النوايل -سيدي سلام على طول 01 كم و الملعب لدباش - ملعب وادي تمسه على طول 09 كم بكلفة 9 م.د سنة 2020.46. إتمام دراسة تهيئة ميناء الصيد البحري بالزارات قبل موفى سنة 2019 بكلفة جملية للمشروع 25 م.د47. انجاز دراسة لتجميع مياه الحمّامات لري الأشجار قبل موفى سنة 2019.48. انطلاق أشغال توسعة المدرسة الوطنية للمهندسين وتهيئة مخابر الهندسة الميكانيكية بالمدرسة سنة 2020 بكلفة 1.5 م.د49. انجاز دراسة لبناء مركز البحوث بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس قبل موفى سنة 2019 وانطلاق الاشغال سنة 2020 بكلفة جملية للمشروع 9.5 م.د50. انطلاق اشغال احداث وبناء مدرج ثقافي بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس (Auditorium) خلال سنة 2020 بتمويل من المجمع الكيميائي التونسي بكلفة 3 م.د51. انطلاق اشغال تهيئة المركز الجهوي لألعاب القوى بقابس الجنوبية قبل موفى سنة 2019 بكلفة 600 أ.د52. الانطلاق في تهيئة 9 ملاعب أحياء بكل من قابس الجنوبية، مطماطة، الحامة المدينة، الحامة أولاد سعيد، المطوية، قابس الغربية، مارث ، وذرف وكتانة قبل موفى سنة 2019 بكلفة 1.6 م.د53. تهيئة الملاعب البلدية بالحامة والمركب الرياضي بقابس سنة 2020 بكلفة 1.3 م.د54. انطلاق اشغال بناء قاعة متعددة الاختصاصات بقابس الجنوبية سنة 2020 بكلفة 2.3 م.د55. توفير مبلغ إضافي بـ200 أ.د للانطلاق في تهيئة القرية الحرفية بالمطوية قبل موفى سنة 2019.56. اعداد دراسة جدوى لإنجاز قرى حرفية بكل من الحامة ومارث قبل موفى سنة 2019.57. إتمام بناء مركب الطفولة بمارث خلال سنة 2020 بكلفة قدرها 1082.5 أ.د58. إتمام تهيئة وتجهيز روضة الأطفال البلدية بمارث خلال سنة 2020 بكلفة قدرها 180 أ.د59. استكمال الدراسات الفنية لبناء مركب الطفولة بالحامة على أن تنطلق الاشغال سنة 2020 بكلفة قدرها 1 مليون دينار60. إتمام بناء مركب الطفولة بالمطوية خلال سنة 2020 بكلفة قدرها 947 الف دينار61. إتمام بناء نادي الأطفال بقابس المدينة خلال سنة 2020 بكلفة قدرها 680 الف دينار62. استكمال الدراسات الفنية لبناء مقر المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بقابس على أن تنطلق الاشغال سنة 2020 بكلفة قدرها 1.500 ألف دينار63. الشروع في تركيز الألواح الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية بــــ 07 مؤسسات طفولة قبل موفى سنة 2019 بكل من تبلبو، بوشمة، شنني، وذرف، غنوش، الزارات وقابس بكلفة 280 ألف دينار.64. اقتناء حافلة لفائدة المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بقابس.65. الشروع في استغلال مركز لتخزين الادوية الخصوصية قبل موفى سنة 2019 في اطار اتفاقية تبرم للغرض بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والمستشفى العسكري بقابس.66. توفير حافلة لذوي الاحتياجات الخصوصية بولاية قابس خلال سنة 2019.67. انطلاق دراسات انجاز متحف الحركة الوطنية بالحامة وبرمجة الإنجاز سنة 2020 بكلفة 4 م.د68. انطلاق دراسات انجاز مسرحين للهواء الطلق بكل من قابس والحامة سنة 2020.69. رصد ميزانية إضافية ب ـ1.2 م.د للتنمية الجهوية الثقافية بقابس خاصّة بالتظاهرات الكبرى والمهرجانات الجهوية وعمل مركز الفنون الدرامية والركحية بقابس.