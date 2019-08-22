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الالعاب الافريقية الرباط 2019 : ميدالية فضية للسباح مهدي العجيلي في سباق سباحة حرة مسافة 800 متر

Jeudi 22 Août 2019

Jeudi 22 Août 2019
وات - توج السباح التونسي مهدي العجيلي يوم الأربعاء بالميدالية الفضية سباق سباحة حرة مسافة 800 متر بالمسبح الأولمبي بمركب محمد الخامس خلال فعاليات الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب..


  
  
     
  
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