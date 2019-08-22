الالعاب الافريقية الرباط 2019 : ميدالية فضية للسباح مهدي العجيلي في سباق سباحة حرة مسافة 800 متر

Jeudi 22 Août 2019
وات - توج السباح التونسي مهدي العجيلي يوم الأربعاء بالميدالية الفضية سباق سباحة حرة مسافة 800 متر بالمسبح الأولمبي بمركب محمد الخامس خلال فعاليات الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب..
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Par:BABANETTOO (France )
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