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مالك الجزيري يخرج من الدور الاول لتصفيات بطولة فلاشينغ ميدوز

Mercredi 21 Août 2019

Mercredi 21 Août 2019
وات - خرج لاعب التنس التونسي مالك الجزيري (المصنف 103 عالميا) من الدور الاول من التصفيات التمهيدية لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة (فلاشينغ ميدوز)، رابع البطولات الاربع الكبرى، اثر انهزامه امس الثلاثاء امام داريان كينغ من جزر البارباد (المصنف 179 عالميا) بنتيجة 2/6 و4/6.
وكان الجزيري خاض خلال الاسبوع الماضي منافسات دورة فانكوفر الكندية وخرج من الدور ثمن النهائي على يد البريطاني ليام برودي 3-6 و7-5 و4-6.


  
  
     
  
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