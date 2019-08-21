بطولة الرابطة الاولى لكرة القدم - برنامج مقابلات الجولة الاولى

Mercredi 21 Août 2019



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- اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عن برنامج مقابلات الجولة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في موسمها الجديد 2019-2020 والتي ستقام ايام السبت والاحد 24 و25 اوت الجاري والاثنين 2 سبتمبر .ملعب المنزه / س 16 و30د النادي الافريقي - الملعب التونسي ( دون حضور الجمهور)القيروان / س 16 و30د الشبيبة الرياضية القيروانية - المستقبل الرياضي بسليمانملعب نجبيب الخطاب بتطاوين / س 16 و30د الاتحاد الرياضي بتطاوين - الترجي الرياضي التونسيملعب بن جنات المنسيتر الاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي( الملعب يحدد لاحقا). س 16 / نجم المتلوي - اتحاد بن قردانوافادت الرابطة انه سيتم تعيين مقابلتي النادي البنزرتي ونادي حمام الانف من جهة والهلال الرياضي بالشابة والنجم الساحلي من جهة اخرى لحساب الجولة الافتتاحية في موعد لاحق ر/ زهو