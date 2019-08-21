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بطولة الرابطة الاولى لكرة القدم - برنامج مقابلات الجولة الاولى

Mercredi 21 Août 2019

Mercredi 21 Août 2019
وات - اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عن برنامج مقابلات الجولة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في موسمها الجديد 2019-2020 والتي ستقام ايام السبت والاحد 24 و25 اوت الجاري والاثنين 2 سبتمبر .

السبت 24 اوت الجاري
ملعب المنزه / س 16 و30د النادي الافريقي - الملعب التونسي ( دون حضور الجمهور)

القيروان / س 16 و30د الشبيبة الرياضية القيروانية - المستقبل الرياضي بسليمان
ملعب نجبيب الخطاب بتطاوين / س 16 و30د الاتحاد الرياضي بتطاوين - الترجي الرياضي التونسي


الاحد 25 اوت
ملعب بن جنات المنسيتر الاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي

الاثنين 2 سبتمبر
( الملعب يحدد لاحقا). س 16 / نجم المتلوي - اتحاد بن قردان

وافادت الرابطة انه سيتم تعيين مقابلتي النادي البنزرتي ونادي حمام الانف من جهة والهلال الرياضي بالشابة والنجم الساحلي من جهة اخرى لحساب الجولة الافتتاحية في موعد لاحق ر/ زهو

  
  
     
  
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