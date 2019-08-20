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اتحاد الشغل يتوجه ب101 سؤال للأحزاب والمترشحين للانتخابات القادمة لمساعدة الناخب على الاختيار

Mardi 20 Août 2019

Mardi 20 Août 2019
وات - أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن توجيهه لمجموعة من الأسئلة الى الاحزاب السياسية والمترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، قصد التعرف على برامجهم الانتخابية ولمساعدة الناخبين على الاختيار وحثهم على الاقبال بكثافة على الاقتراع.

ودعا الاتحاد في وثيقة نشرها، اليوم الثلاثاء، المترشحين للاستحقاقات الانتخابية القادمة، الى الاجابة عن الأسئلة البالغ عددها 101 سؤال حتى يتسنى توجيه الناخبين لاختيار مرشحيهم على أساس برامج دقيقة وعملية ورؤى واضحة، مشيرا الى ان الاجابات ستساهم في توجيه النقاشات والحوارات والمناظرات حول المقترحات والبدائل.
وتتناول هذه الاسئلة مجالات متعددة ضمن كل محور، سعيا الى التعرف على برامج الاحزاب وافكارها في ادق التفاصيل التي تهم واقع البلاد ومستقبلها على كل المستويات السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية.


وتتوزع الى 10 محاور تهم الوضع السّياسي ومنظومة الحكم، والمنظومة الأمنيّة والقضائيّة والحرّيات والتّوازنات الماليّة للبلاد والجباية، ودفع النّمو والاستثمار، والإدارة والمنشآت العموميّة، والسّياسات القطاعيّة، والسّياسات الاجتماعيّة، والحوار الاجتماعي، والشباب والمرأة العاملة والثّقافة والإعلام والرّياضة، والتنمية الجهوية وجودة الحياة.

وسيقوم الاتحاد بتجميع كل الاجوبة، التي سيتحصل عليها ليتم تحليلها ثم ادراجها ضمن منصة الكترونية، يمكن للناخب الولوج اليه للاطلاع على برامج الاحزاب والمترشحين ونقاط التقارب والخلاف بينهم بما يتيح تقييمهم واختيار الاقرب الى تطلعاته.
وأكد اتحاد الشغل انه يتطلع من خلال هذه الاسئلة الى توجيه الرّأي العام الوطني والسّياسي نحو طرح ومناقشة المشاريع الهادفة والكفيلة بالخروج بالبلاد من أزمتها وللتعرّف على برامج الاحزاب والمترشحين للانتخابات وحسن تقييمها، مذكرا بانه "ليس معنيا لا بالحكم ولا بالترشّح في الانتخابات القادمة وإنّما سيظلّ منحازا انحيازا مطلقا لتونس وشعبها".

  
  
     
  
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