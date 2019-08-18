زغوان : وفاة عامل داخل بئر سطحية بالزريبة نتيجة اختناقه بـ ''أول أوكسيد الكربون'' وإنقاذ عاملين آخرين لنفس الأسباب

Dimanche 18 Août 2019



وات

- توفي ظهراليوم الأحد عامل داخل بئر سطحية بالزريبة من ولاية زغوان نتيجة اختناقه بـ "أول أوكسيد الكربون " الذي أفرزته المياه المتعفنة بالبئر حسب ما ذكره المديرالجهوي للحماية المدنية بزغوان العقيد سالم اليوسفي في تصريح لـ"وات" حيث أشار إلى أن الهالك الذي يبلغ من العمر 28 سنة نزل إلى البئر بغاية تنظيفها من المياه الراكده فيها منذ سنوات بأمر من المقاول المكلف بهذه الأشغال .وأفاد بأنه تم انتشال الجثة من طرف فريق الغوص التابع للحماية المدنية الذي تم تسخيره للغرض مضيفا أن عاملين إثنين تم نقلهما إلى المستشفى الجهوي بزغوان نتيجة استنشاق الغاز المذكور أثناء محاولة إنقاذ زميلهما .وقد أذنت النيابة العمومية بزعوان بفتح بحث في ملابسات الحادثة وإحالة الجثة للمصالح الطبية االمختصة لتحديد أسباب الوفاة وفق مصدر أمني : حامد