مهرجان الحمامات... أمينة فاخت تجدد اللقاء مع جمهورها في سهرة الاختتام الرسمي للدورة 55

Dimanche 18 Août 2019
وات -
أسدل الستار في سهرة السبت 17 أوت 2019على الدورة55 لمهرجان الحمامات الدولي بعرض للفنانة التونسية أمينة فاخت ورافقتها فيه الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو محمد لسود.
أمينة فاخت التي تعود الى الحمامات بعد تسع سنوات من الغياب عبرت عن سعاتها باعتلاء هذا الركح مجددا ولقاء جمهورها الذي تنقل بأعداد غفيرة وتكبد ساعات الانتظار ليستمتع بصوت نجمته ويتابع تحركاتها على المسرح ويضحك لتعاليقها الساخرة.
بدات أمينة السهرة بأغنية "موعدنا ارضك يا بلدنا" وتفاعل معها الجمهور من اللحظات الأولى فاهتزت المدارج بالرقص والتصفيق والغناء والهتاف باسم أمينة ثم غنت "اسالوا قلبي وعينيا" و"سلطان حبك" قبل أن تبدأ في الاستجابة لطلبات جمهورها وتخرج كعادتها عن البرنامج المعد للسهرة أمينة قدمت كذلك ابنتها ملكة عويج التي أطلت على الجمهور في مصافحة اولى اغنية "الصبابة ولو باندية" وشاركت والدتها اغنية جاك بريل "لا تتركيني" "أحبه الى حد الموت" وعادت في جزء ثان غنت فيه اغنية فرانسيس كابريل وتنوعت طلبات الجمهور الذي غصت بهم دارج مسرح الهواء الطلق فطلب منها اداء أغاني ملحم بركات على غرار "كل اللي بيشوفك" والأغاني الفلكلورية والتراثية من بينها "على الله" و"ع الجبين عصابة" قبل ان تعود امينة الى الطرب أو "أغاني الحب" كما قالت وتغني لأم كلثوم وعبد الحليم حافظ.
الحفل تواصل ساعتين ونصف غنت خلالها أمينة فاخت انتاجاتها الخاصة والأغاني التي عرفها بها الجمهور ورقصت وتمايلت وتحدثت وضحكت وقدمت لجمهورها كل ما جاء للاستماع إليه في اجواء احتفالية زادها رونق مسرح الحمامات شاعرية وحماسا.
وحضر السهرة وزير السياحة روني الطرابلسي الذي كان مرفوقا بالفنان انريكو ماسياس وقد تابعا الحفل حتى النهاية.
وللإشارة فإن عرضين ضمن الدورة 55 لمهرجان الحمامات الدولي تم تأجيلهما خلال فترة الحداد الوطني (من 25 إلى 31 جويلية) يلتئمان الليلة 18 أوت مع الفنانة الجزائرية سعاد ماسي وغدا 19اوت سيكون الموعد مع مسرحية "جويف" وهو عمل من إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بالقيروان وإخراج حمادي الوهايبي.
أسدل الستار في سهرة السبت 17 أوت 2019على الدورة55 لمهرجان الحمامات الدولي بعرض للفنانة التونسية أمينة فاخت ورافقتها فيه الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو محمد لسود.
أمينة فاخت التي تعود الى الحمامات بعد تسع سنوات من الغياب عبرت عن سعاتها باعتلاء هذا الركح مجددا ولقاء جمهورها الذي تنقل بأعداد غفيرة وتكبد ساعات الانتظار ليستمتع بصوت نجمته ويتابع تحركاتها على المسرح ويضحك لتعاليقها الساخرة.
بدات أمينة السهرة بأغنية "موعدنا ارضك يا بلدنا" وتفاعل معها الجمهور من اللحظات الأولى فاهتزت المدارج بالرقص والتصفيق والغناء والهتاف باسم أمينة ثم غنت "اسالوا قلبي وعينيا" و"سلطان حبك" قبل أن تبدأ في الاستجابة لطلبات جمهورها وتخرج كعادتها عن البرنامج المعد للسهرة أمينة قدمت كذلك ابنتها ملكة عويج التي أطلت على الجمهور في مصافحة اولى اغنية "الصبابة ولو باندية" وشاركت والدتها اغنية جاك بريل "لا تتركيني" "أحبه الى حد الموت" وعادت في جزء ثان غنت فيه اغنية فرانسيس كابريل وتنوعت طلبات الجمهور الذي غصت بهم دارج مسرح الهواء الطلق فطلب منها اداء أغاني ملحم بركات على غرار "كل اللي بيشوفك" والأغاني الفلكلورية والتراثية من بينها "على الله" و"ع الجبين عصابة" قبل ان تعود امينة الى الطرب أو "أغاني الحب" كما قالت وتغني لأم كلثوم وعبد الحليم حافظ.
الحفل تواصل ساعتين ونصف غنت خلالها أمينة فاخت انتاجاتها الخاصة والأغاني التي عرفها بها الجمهور ورقصت وتمايلت وتحدثت وضحكت وقدمت لجمهورها كل ما جاء للاستماع إليه في اجواء احتفالية زادها رونق مسرح الحمامات شاعرية وحماسا.
وحضر السهرة وزير السياحة روني الطرابلسي الذي كان مرفوقا بالفنان انريكو ماسياس وقد تابعا الحفل حتى النهاية.
وللإشارة فإن عرضين ضمن الدورة 55 لمهرجان الحمامات الدولي تم تأجيلهما خلال فترة الحداد الوطني (من 25 إلى 31 جويلية) يلتئمان الليلة 18 أوت مع الفنانة الجزائرية سعاد ماسي وغدا 19اوت سيكون الموعد مع مسرحية "جويف" وهو عمل من إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بالقيروان وإخراج حمادي الوهايبي.
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Par:Matouchi (Tunisia )
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