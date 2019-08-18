الكريب: خروج القطار الرابط بين تونس والدهماني عن السكة

Dimanche 18 Août 2019



وات

- جدّ صباح اليوم الأحد، على مستوى منطقة الكريب من ولاية سليانة، حادث تمثل في خروج القطار القادم من الدهماني باتجاه تونس عن السكة وحياده عن مساره، دون تسجيل خسائر بشرية، وفق ما ذكره مصدر من الحرس الوطني لصحفية (وات) بالجهة .وأشار ذات المصدر، الى تظافر الجهود لإعادة القطار الى مساره، موضحا أن القاطرة الثانية هي التي حادت عن السكة.