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الكريب: خروج القطار الرابط بين تونس والدهماني عن السكة

Dimanche 18 Août 2019

Dimanche 18 Août 2019
وات - جدّ صباح اليوم الأحد، على مستوى منطقة الكريب من ولاية سليانة، حادث تمثل في خروج القطار القادم من الدهماني باتجاه تونس عن السكة وحياده عن مساره، دون تسجيل خسائر بشرية، وفق ما ذكره مصدر من الحرس الوطني لصحفية (وات) بالجهة .
وأشار ذات المصدر، الى تظافر الجهود لإعادة القطار الى مساره، موضحا أن القاطرة الثانية هي التي حادت عن السكة.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 187565

Amir1  ()  |Dimanche 18 Août 2019 à 12h 21m |           
سكك الحديد عندما تكون تحت حماية ورعاية الميليشيات
وأنتم تعرفون القصد...هذه مرة اخرى نتائج الفساد والاستهتار
وما خفي كان أعظم



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