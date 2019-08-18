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باجة: إقبال مكثف على الانتخابات البلدية الجزئية بتيبار وغياب كلي للناخبين من الأمنيين والعسكريين

Dimanche 18 Août 2019

Dimanche 18 Août 2019
وات - سجلت مكاتب الاقتراع، اليوم الأحد، إقبالا مكثفا للناخبين منذ الساعات الأولى من انطلاق عملية الاقتراع، التي انطلقت على الساعة السابعة صباحا لتتواصل الى غاية الساعة الخامسة من مساء اليوم.

وبلغت نسبة المقترعين، حسب ما ذكره رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات، عادل عاشور، في تصريح لـ"وات"، 10 بالمائة الى غاية الساعة 9 من صباح اليوم، مؤكدا أن العملية الانتخابية تجري في ظروف طيبة.
وأشار في المقابل، إلى أنه لم يتم يوم أمس السبت، تسجيل أي مشاركة للأمنيين والعسكريين فى عملية الاقتراع. وأضاف ذات المصدر، أنه تم تسجيل أعلى نسبة إقبال بمركز الاقتراع "النشيمة"، وهي منطقة ريفية ملحقة ببلدية تيبار وكذلك بمركز مدرسة شارع الحبيب بورقيبة الذي يعد أكبر مركز بالمنطقة، حيث يضم 2100 ناخب من مجموع 5281 ناخبا مسجلا بتيبار، موزعين على 6 مراكز اقتراع تضم 12 مكتبا.


وتنقسم القائمات المترشحة إلى 3 قائمات حزبية (قائمة حركة النهضة برئاسة منجية بن عافية تريمش، وحركة نداء تونس برئاسة منذر البلدي، وحركة الشعب برئاسة هالة القبايلي) و3 مستقلة (قائمة لنبني تيبار برئاسة جلال الجويني، وقائمة الربيع برئاسة أنور الخميري، وقائمة الحكمة برئاسة صالح الخميري).
وتجدر الاشارة، إلى أنه تم حل المجلس البلدي بتيبار برئاسة وفاء الطبوبي بعد استقالة جماعية تقدم بها 12 عضوا من المجلس يوم 13 ماي 2019 .

  
  
     
  
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