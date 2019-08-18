باجة: إقبال مكثف على الانتخابات البلدية الجزئية بتيبار وغياب كلي للناخبين من الأمنيين والعسكريين

Dimanche 18 Août 2019
وات - سجلت مكاتب الاقتراع، اليوم الأحد، إقبالا مكثفا للناخبين منذ الساعات الأولى من انطلاق عملية الاقتراع، التي انطلقت على الساعة السابعة صباحا لتتواصل الى غاية الساعة الخامسة من مساء اليوم.
وبلغت نسبة المقترعين، حسب ما ذكره رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات، عادل عاشور، في تصريح لـ"وات"، 10 بالمائة الى غاية الساعة 9 من صباح اليوم، مؤكدا أن العملية الانتخابية تجري في ظروف طيبة.
وأشار في المقابل، إلى أنه لم يتم يوم أمس السبت، تسجيل أي مشاركة للأمنيين والعسكريين فى عملية الاقتراع. وأضاف ذات المصدر، أنه تم تسجيل أعلى نسبة إقبال بمركز الاقتراع "النشيمة"، وهي منطقة ريفية ملحقة ببلدية تيبار وكذلك بمركز مدرسة شارع الحبيب بورقيبة الذي يعد أكبر مركز بالمنطقة، حيث يضم 2100 ناخب من مجموع 5281 ناخبا مسجلا بتيبار، موزعين على 6 مراكز اقتراع تضم 12 مكتبا.
وتنقسم القائمات المترشحة إلى 3 قائمات حزبية (قائمة حركة النهضة برئاسة منجية بن عافية تريمش، وحركة نداء تونس برئاسة منذر البلدي، وحركة الشعب برئاسة هالة القبايلي) و3 مستقلة (قائمة لنبني تيبار برئاسة جلال الجويني، وقائمة الربيع برئاسة أنور الخميري، وقائمة الحكمة برئاسة صالح الخميري).
وتجدر الاشارة، إلى أنه تم حل المجلس البلدي بتيبار برئاسة وفاء الطبوبي بعد استقالة جماعية تقدم بها 12 عضوا من المجلس يوم 13 ماي 2019 .
وبلغت نسبة المقترعين، حسب ما ذكره رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات، عادل عاشور، في تصريح لـ"وات"، 10 بالمائة الى غاية الساعة 9 من صباح اليوم، مؤكدا أن العملية الانتخابية تجري في ظروف طيبة.
وأشار في المقابل، إلى أنه لم يتم يوم أمس السبت، تسجيل أي مشاركة للأمنيين والعسكريين فى عملية الاقتراع. وأضاف ذات المصدر، أنه تم تسجيل أعلى نسبة إقبال بمركز الاقتراع "النشيمة"، وهي منطقة ريفية ملحقة ببلدية تيبار وكذلك بمركز مدرسة شارع الحبيب بورقيبة الذي يعد أكبر مركز بالمنطقة، حيث يضم 2100 ناخب من مجموع 5281 ناخبا مسجلا بتيبار، موزعين على 6 مراكز اقتراع تضم 12 مكتبا.
وتنقسم القائمات المترشحة إلى 3 قائمات حزبية (قائمة حركة النهضة برئاسة منجية بن عافية تريمش، وحركة نداء تونس برئاسة منذر البلدي، وحركة الشعب برئاسة هالة القبايلي) و3 مستقلة (قائمة لنبني تيبار برئاسة جلال الجويني، وقائمة الربيع برئاسة أنور الخميري، وقائمة الحكمة برئاسة صالح الخميري).
وتجدر الاشارة، إلى أنه تم حل المجلس البلدي بتيبار برئاسة وفاء الطبوبي بعد استقالة جماعية تقدم بها 12 عضوا من المجلس يوم 13 ماي 2019 .
En continu
- Hier 23:45 أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثاني
- Hier 22:14 التصويت الواقعي ضد الإنقلاب على الديمقراطية
- Hier 21:30 النادي الصفاقسي بطلا لكأس تونس للمرة الخامسة
- Hier 12:04 خميس الجهيناوي.. الغياب القاتل!!
- Hier 10:21 سلمى اللّومي تعشق حماتها لأنّها أنجبت حياتها
- Hier 07:33 الطب يحسم سبب ''وفاة'' جيفري إبستين
- Hier 06:50 فضيحة الــ101 سؤال !!!
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:43
|19:09
|16:08
|12:30
|05:39
|04:04
|
32°
|37°
|% 49
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|37°-25
|37°-24
|37°-25
|36°-25
|35°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 89 204) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 87 058) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 76 991) كلات بعضها ..
( 66 798) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 66 474) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 55 701) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 55 110) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 54 666) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 801) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 101) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 899) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 068) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 444) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 44 383) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 44 366) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 322) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 764) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 295) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 285) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 42 165) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
Par:lechef ( )
Sur: المرزوقي في حوار مع باب نات.. عن آخر كلامه مع السيسي ومرسي ..عن قواعد النهضة..عن خصوم قطر على موائد قطر...!