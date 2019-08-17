رئاسية 2019 : الهيئة تنشر قائمة النواب المزكين

Samedi 17 Août 2019
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون في تصريح لاذاعة موزاييك ، أنّ الهيئة ستنشر اليوم السبت 17 أوت 2019 قائمة النواب المزكين لمرشحين للانتخابات الرئاسية بعد ورود عدة مطالب في هذا الشأن من جهات عدّة.
Credits Mosaique FM
Credits Mosaique FM
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Par:Nouri (Switzerland )
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