رئاسية 2019 : الهيئة تنشر قائمة النواب المزكين

Samedi 17 Août 2019





Credits Mosaique FM

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون في تصريح لاذاعة موزاييك ، أنّ الهيئة ستنشر اليوم السبت 17 أوت 2019 قائمة النواب المزكين لمرشحين للانتخابات الرئاسية بعد ورود عدة مطالب في هذا الشأن من جهات عدّة.