Radio Babnet Tunisie On Air: Warda - El 3ouyoun Essoud  

رئاسية 2019 : الهيئة تنشر قائمة النواب المزكين

Samedi 17 Août 2019

Samedi 17 Août 2019
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون في تصريح لاذاعة موزاييك ، أنّ الهيئة ستنشر اليوم السبت 17 أوت 2019 قائمة النواب المزكين لمرشحين للانتخابات الرئاسية بعد ورود عدة مطالب في هذا الشأن من جهات عدّة.


Credits Mosaique FM




  
  
     
  
cadre-68f3ba550beb2c8252cdf256b9167e05-2019-08-17 11:40:31






0 de 0 commentaires pour l'article 187528



Présidentielles 2019
En continu

السبت 17 أوت 2019 | 16 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:45 19:11 16:08 12:30 05:38 04:03
33°
 35° % 31 :الرطــوبة
تونــس 22°
3.1 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
35°-2237°-2436°-2436°-2434°-23
  • Avoirs en devises
    17089,3

  • (16 août)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,19080 DT        1$ =2,85504 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 août)   567,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1566040550|187528 2194|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires