ايرادات الشركة التونسية للصناعات الصيدلية ''سيفات'' تتراجع بنسبة 23 بالمائة على اساس نصف سنوى

Samedi 17 Août 2019



وات

- تراجع رقم معاملات الشركة التونسية للصناعات الصيدلية "سيفات " التي تمتلك الصيدلية المركزية 67,7 بالمائة من راس مالها، بنحو 23 بالمائة خلال النصف الاول من 2019 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 ليتقلص الى 12,8 مليون دينار.واضافت "سيفات " ، في بيانات افصاح مالي حول نتائجها نصف السنوية نشرتها على موقع بورصة الاوراق المالية بتونس ، ان رقم الاعمال المحقق يمثل 25 بالمائة فقط من الهدف المبرمج.ولاحظت الشركة ان رقم الاعمال المتأتي من العمليات التصدرية تراجع ، خلال النصف الاول من سنة 2019، بنسبة 32 بالمائة ليبلغ زهاء 0,220 مليون دينار فقط .وتراجعت قيمة المواد المنتجة من 16 مليون دينار، خلال النصف الاول من سنة 2018 ، الى 11,2 مليون دينار العام الجاري كما تقلصت من نحو 7 ملايين دينار خلال الربع الاول من العام الجاري الى 4,9 مليون دينار خلال الربع الثاني .وكشفت الشركة عن ضخ استثمارات بقيمة 715 الف دينار لشراء معدات خلال النصف الاول من سنة 2019 في حين سجل ديون الشركة ارتفاعا بنسبة 1 بالمائة لتبلغ 34,7 مليون دينار وتراجع عدد موظفيها من 542 عونا الى 516 عونا.وتنتح "سيفات " التي يبلغ راس مالها 9 ملايين دينار ويعود تاسيسها الى سنة 1989 (اعادة هيكلية الصيدلية المركزية) ، محلولات للشرب ومحلولات للاستعمال الخارجي واخرى قابلة للحقن وللحقن المتواصل ومراهم و أقراص.وفتحت "سيفات " رأس مالها للبورصة خلال شهر ماي 2001 عبر توزيع مليون و800 الف سهم بقيمة إسمية قدرها خمسة دنانير تستحوذ الصيدلية المركزية على 67,77 بالمائة منها في حين يمتلك الخواص 23,23 بالمائة.وأنهت "سيفات "تعاملات حصة الجمعة 16 اوت 2019 ، على ارتفاع في قيمة سهمها بنسبة 5,56 بالمائة ( 3,420 دينار) وفق بيانات بورصة تونس.