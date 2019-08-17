بلاغ مروري بمناسبة مباراة الدور النهائي لكأس تونس في كرة القدم

Samedi 17 Août 2019



باب نات

- بمناسبة مباراة الدور النهائي لكأس تونس في كرة القدم التي ستدور يوم السبت 17 أوت 2019 على 18.00 بالملعب الأولمبي برادس بين فريقي النجم الرياضي الساحلي والنادي الرياضي الصفاقسيأوّلا: يحجّر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطّريق الوطنيّة رقم 01 في الجزء الممتدّ بين مفترق معرض "ب س ب" ومفترق وادي مليان بداية من السّاعة 14.00 إلى السّاعة 22.00 ما عدى القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدّخول.ثانيا: يكون فتح أبواب الملعب على السّاعة 15.00 وغلقها على السّاعة 17.30 ولا يمكن السّماح بالدّخول بعد هذا التّوقيت مع العلم وأنّ شبابيك التّذاكر مغلقة.ثالثا: تمّ تخصيص المأوى الجنوبي لسيّارات أحبّاء النادي الرياضي الصفاقسي ويمكن الوصول إليه عبر الطّريق السيارة أ1 أو الطريق السّريعة الجنوبيّة مرورا بمفترق وادي مليان أو الطريق الوطنية رقم 01.رابعا: تمّ تخصيص المأوى الشمالي لسيّارات أحبّاء النجم الرياضي الساحلي ويمكن الوصول إليه عبر الطّريق السيارة أ1 أو الطريق السّريعة الجنوبيّة مرورا بالمحول الرئيسي لملعب رداس أو الطريق الوطنية رقم 01.خامسا: تمّ تخصيص المآوي الشّرفيّة لأصحاب الدعوات الرسمية، ولأصحاب تذاكر المقصورات (loges) ويمكن الوصول إليها عبر محول الملعب مرورا بساحة المدخل الرئيسي له.كما تؤكّد إدارة شرطة المرور على احترام قانون الطّرقات والابتعاد عن السّياقة المتهوّرة والسّلوكيات الخطيرة، علما أنّه سيتمّ اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة فيما يتعلّق خاصّة بالنّقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص.