بورصة تونس: نتائج 70 شركة مدرجة بلغت مجتمعة سنة 2018 زهاء 1920 مليون دينار وسط تراجعات طالت قطاعات استهلاكية كبرى

Vendredi 16 Août 2019



وات

- ارتفعت نتائج 70 شركة مدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس خلال سنة 2018 بنسبة 7,1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2017 لتبلغ 1920مليون دينار في وقت طالت فيه التراجعات بعض القطاعات الاستهلاكية وفق بيانات لبورصة تونس.وأوضحت بورصة تونس في وثيقة حول "تطور النتائج السنوية للشركات المدرجة " ان الشركات 19 المشكلة لمؤشر توننداكس 20 (باستثناء اسمنت قرطاج ) استحوذت على 82 بالمائة من النتائج اي زهاء 1596 مليون دينار مما يشكل ارتفاع بنسبة 5,8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2017).وكشفت ان المعامل الالية بالساحل و اسمنت قرطاج وسلكوم و المغاربية للاشهار والشركة التونسية للصناعات الصيدلية و شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة وسرفيكوم و العقارية التونسية السعودية والشركة التونسية للاطارت المطاطية وتواصل القابضة والخطوط التونسية والشبكة التونسية للسيارات والخدمات ، لم تقدم افصاحا حول نتائجها المالية لسنة 2018 الى حد الآن.وحصلت 12 مؤسسة بنكية مدرجا بالبورصة على حصة تقارب 1190 مليون دينار (ارتفاع بنسبة 9,6 بالمائة) علما وان نتائج كل من البنك العربي لتونس والبنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي شهدت تراجعا.وتراجعت نتائج 7 شركات للايجار المالي مدرجة ببورصة تونس بنسبة 20,2 بالمائة لتبلغ 47,5 مليون دينار مقابل 59,6 مليون دينار خلال سنة 2017 .وارتفعت، في المقابل ، نتائج 4 شركات تامين بنسبة 45,2 بالمائة لتبلغ 58,8 مليون دينار خلال سنة 2018 بعد ان كانت في حدود 40,5 مليون دينار خلال سنة 2017 .وكشفت بورصة تونس ان القطاع المالي شهد تطورا خلال سنة 2018 بنسبة 9,8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 لتبلغ نتائج القطاع الاجمالية 1328 مليون دينار واستحوذ قطاع مواد الاستهلاك على 360 مليون دينار في حين تراجع اداء قطاع التوزيع بنحو 6,4 مليون دينار.وتراجع اداء قطاع وكلاء السيارات بنسبة 10 بالمائة ليتقلص من 80 مليون دينار خلال سنة 2017 الى نحو 69 مليون دينار خلال سنة 2018 .وخلصت البورصة الى ان 5 قطاعات حققت اداء جيدا على مستوى النتائج خلال سنة 2018 تصدرها قطاع البناء بنسبة 125,9 بالمائة وقطاع الصناعة بنسبة 53,8 بالمائة في حين اثر اداء مجموعة "تلنات القابضة" على قطاع الاتصالات التي تراجعت نتائجه الى 8,5 مليون دينار وتراجع داء قطاعات الاتصالات و الخدمات الموجهة للمستهلكين والسلع الاستهلاكية على التوالي بنسبة 23,7 بالمائة و 28,9 بالمائة و 4,6 بالمائة وفق بيانات بورصة تونس.