بورصة تونس: نتائج 70 شركة مدرجة بلغت مجتمعة سنة 2018 زهاء 1920 مليون دينار وسط تراجعات طالت قطاعات استهلاكية كبرى

Vendredi 16 Août 2019
وات - ارتفعت نتائج 70 شركة مدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس خلال سنة 2018 بنسبة 7,1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2017 لتبلغ 1920مليون دينار في وقت طالت فيه التراجعات بعض القطاعات الاستهلاكية وفق بيانات لبورصة تونس.
وأوضحت بورصة تونس في وثيقة حول "تطور النتائج السنوية للشركات المدرجة " ان الشركات 19 المشكلة لمؤشر توننداكس 20 (باستثناء اسمنت قرطاج ) استحوذت على 82 بالمائة من النتائج اي زهاء 1596 مليون دينار مما يشكل ارتفاع بنسبة 5,8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2017).
وكشفت ان المعامل الالية بالساحل و اسمنت قرطاج وسلكوم و المغاربية للاشهار والشركة التونسية للصناعات الصيدلية و شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة وسرفيكوم و العقارية التونسية السعودية والشركة التونسية للاطارت المطاطية وتواصل القابضة والخطوط التونسية والشبكة التونسية للسيارات والخدمات ، لم تقدم افصاحا حول نتائجها المالية لسنة 2018 الى حد الآن.
وحصلت 12 مؤسسة بنكية مدرجا بالبورصة على حصة تقارب 1190 مليون دينار (ارتفاع بنسبة 9,6 بالمائة) علما وان نتائج كل من البنك العربي لتونس والبنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي شهدت تراجعا.
وتراجعت نتائج 7 شركات للايجار المالي مدرجة ببورصة تونس بنسبة 20,2 بالمائة لتبلغ 47,5 مليون دينار مقابل 59,6 مليون دينار خلال سنة 2017 .
وارتفعت، في المقابل ، نتائج 4 شركات تامين بنسبة 45,2 بالمائة لتبلغ 58,8 مليون دينار خلال سنة 2018 بعد ان كانت في حدود 40,5 مليون دينار خلال سنة 2017 .
وكشفت بورصة تونس ان القطاع المالي شهد تطورا خلال سنة 2018 بنسبة 9,8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 لتبلغ نتائج القطاع الاجمالية 1328 مليون دينار واستحوذ قطاع مواد الاستهلاك على 360 مليون دينار في حين تراجع اداء قطاع التوزيع بنحو 6,4 مليون دينار.
وتراجع اداء قطاع وكلاء السيارات بنسبة 10 بالمائة ليتقلص من 80 مليون دينار خلال سنة 2017 الى نحو 69 مليون دينار خلال سنة 2018 .
وخلصت البورصة الى ان 5 قطاعات حققت اداء جيدا على مستوى النتائج خلال سنة 2018 تصدرها قطاع البناء بنسبة 125,9 بالمائة وقطاع الصناعة بنسبة 53,8 بالمائة في حين اثر اداء مجموعة "تلنات القابضة" على قطاع الاتصالات التي تراجعت نتائجه الى 8,5 مليون دينار وتراجع داء قطاعات الاتصالات و الخدمات الموجهة للمستهلكين والسلع الاستهلاكية على التوالي بنسبة 23,7 بالمائة و 28,9 بالمائة و 4,6 بالمائة وفق بيانات بورصة تونس.
وأوضحت بورصة تونس في وثيقة حول "تطور النتائج السنوية للشركات المدرجة " ان الشركات 19 المشكلة لمؤشر توننداكس 20 (باستثناء اسمنت قرطاج ) استحوذت على 82 بالمائة من النتائج اي زهاء 1596 مليون دينار مما يشكل ارتفاع بنسبة 5,8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2017).
وكشفت ان المعامل الالية بالساحل و اسمنت قرطاج وسلكوم و المغاربية للاشهار والشركة التونسية للصناعات الصيدلية و شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة وسرفيكوم و العقارية التونسية السعودية والشركة التونسية للاطارت المطاطية وتواصل القابضة والخطوط التونسية والشبكة التونسية للسيارات والخدمات ، لم تقدم افصاحا حول نتائجها المالية لسنة 2018 الى حد الآن.
وحصلت 12 مؤسسة بنكية مدرجا بالبورصة على حصة تقارب 1190 مليون دينار (ارتفاع بنسبة 9,6 بالمائة) علما وان نتائج كل من البنك العربي لتونس والبنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي شهدت تراجعا.
وتراجعت نتائج 7 شركات للايجار المالي مدرجة ببورصة تونس بنسبة 20,2 بالمائة لتبلغ 47,5 مليون دينار مقابل 59,6 مليون دينار خلال سنة 2017 .
وارتفعت، في المقابل ، نتائج 4 شركات تامين بنسبة 45,2 بالمائة لتبلغ 58,8 مليون دينار خلال سنة 2018 بعد ان كانت في حدود 40,5 مليون دينار خلال سنة 2017 .
وكشفت بورصة تونس ان القطاع المالي شهد تطورا خلال سنة 2018 بنسبة 9,8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 لتبلغ نتائج القطاع الاجمالية 1328 مليون دينار واستحوذ قطاع مواد الاستهلاك على 360 مليون دينار في حين تراجع اداء قطاع التوزيع بنحو 6,4 مليون دينار.
وتراجع اداء قطاع وكلاء السيارات بنسبة 10 بالمائة ليتقلص من 80 مليون دينار خلال سنة 2017 الى نحو 69 مليون دينار خلال سنة 2018 .
وخلصت البورصة الى ان 5 قطاعات حققت اداء جيدا على مستوى النتائج خلال سنة 2018 تصدرها قطاع البناء بنسبة 125,9 بالمائة وقطاع الصناعة بنسبة 53,8 بالمائة في حين اثر اداء مجموعة "تلنات القابضة" على قطاع الاتصالات التي تراجعت نتائجه الى 8,5 مليون دينار وتراجع داء قطاعات الاتصالات و الخدمات الموجهة للمستهلكين والسلع الاستهلاكية على التوالي بنسبة 23,7 بالمائة و 28,9 بالمائة و 4,6 بالمائة وفق بيانات بورصة تونس.
En continu
- 10:32 حكومة تصريف أوهام...
- Hier 22:03 معجبة تقتحم مسرح كاظم الساهر وتتسبب في رعبه
- Hier 17:31 عندما يستخدم الغنوشي ورقة عبد الفتاح مورو
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:46
|19:12
|16:09
|12:31
|05:37
|04:01
|
31°
|32°
|% 43
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|32°-22
|34°-22
|36°-24
|37°-23
|37°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 89 068) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 86 942) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 76 958) كلات بعضها ..
( 66 746) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 66 382) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 55 637) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 55 046) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 54 555) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 768) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 066) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 873) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 031) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 382) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 44 186) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 979) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 43 711) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 43 025) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 42 257) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 245) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 41 356) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
Par:BABANETTOO (France )
Sur: سعيدة قراش ترد على منتقدي لباسها في عيد المرأة: جُبّتي تونسية وأفتخر