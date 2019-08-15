ضبط 29 شخصا كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة انطلاقا من سواحل صفاقس

Jeudi 15 Août 2019



وات

- أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس، القبض على 29 شخصا غالبيتهم أجانب ، كانوا ينوون المشاركة في عملية لاجتياز الحدود البحرية خلسة نحو اوروبا.واوضحت الوزارة في بلاغ لها ، أن دورية تابعة لمنطقة الحرس الوطني بصفاقس، ضبطت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 14 و15 أوت الجاري، بسواحل حقونة التابعة لمنطقة سيدي منصور(ولاية صفاقس)، سيارة كان على متنها 29 شخصا ، 26 منهم من جنسيات دول افريقية مختلفة و ثلاثة تونسيين، إعترفوا ، بالتحري معهم، أنهم كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا انطلاقا من سواحل الجهة.وأذنت النيابة العمومية، لفرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بصفاقس بالاحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضية عدلية في الغرض من اجل المشاركة في وفاق يهدف إلى اجتياز الحدود البحرية خلسة.