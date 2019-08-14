البنك المركزي: احتياطي تونس من العملة الصعبة يرتفع إلى نحو 17 مليار دينار يغطي وارداتها 95 يوما

Mercredi 14 Août 2019



وات

- ارتفع احتياطي تونس من العملة الصعبة، بنسبة 3ر35 بالمائة، إلى حدود 9 أوت 2019، ليبلغ زهاء 17 مليار دينار، رافعا قدرة الدولة التونسية على تغطية وارداتها إلى 95 يوما، وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي، اليوم الأربعاء، على موقعه الرسمي.وكان احتياطي تونس من العملة الصعبة قد بلغ في الفترة ذاتها من سنة 2018، أقل من 11 مليار دينار، مُتيحا بذلك تغطية 71 يوما من الواردات.يُذكر أن صندوق النقد الدولي وافق في جوان 2018، على صرف القسط السادس بقيمة 247 مليون دولار (ما يعادل 730 مليون دينار) من القرض المسند لتونس بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".وقد أشار البنك المركزي إلى تطور حجم الأوراق النقدية والنقود المعدنية المتداولة في السوق، بنسبة 5ر14 بالمائة، لتناهز قيمتها 2ر14 مليار دينار، وذلك إلى غاية 9 أوت 2019، مقابل 4ر12 مليار دينار سنة 2018.