عروض متنوعة في الدورة الأولى من النسخة الدولية للمهرجان الصيفي بقبلي

Mercredi 14 Août 2019
وات - تختتم مساء الأربعاء الدورة 12 للمهرجان الصيفي بقبلي والنسخة الأولى لهذه التظاهرة في طابعها الدولي، بعرض لنجم الراي الجزائري فيصل الصغير سيقام بأحد الفضاءات الترفيهية وسط المدينة وفق ما أكده مدير هذه الدورة "بسام بن حمادي" صباح اليوم لمراسل "وات".
وأشار إلى أن القائمين على هذا التظاهرة التي افتتحت منذ الخامس من أوت الجاري سعوا إلى تأثيثها بجملة من العروض التي ترمي إلى الارتقاء بالذائقة الفنية والاستجابة لانتظارات اهالي الجهة باطباق فنية متنوعة تجمع بين العروض الفنية الموسيقية الوطنية والدولية والعروض المسرحية.
وأضاف بن حمادي أن اعادة احياء المهرجان الذي احتجب لسنوات مع اعطائه الطابع الدولي لاول مرة يحمّل القائمين على هذه التظاهرة مسؤولية كبيرة في انجاحه وضمان استمراريته واكسابه الاشعاع المنتظر على المستويين الجهوي والوطني ثم على المستوى الدولي الامر الذي يجعل من هذا المهرجان قادرا على استضافة عديد النجوم التي يامل جمهور ولاية قبلي مشاهدتها على الركح وفق تعبيره.
وقال إن برنامج هذه الدورة افتتح بعرض للنجم المغربي " حاتم عمور" تلاه في اليوم الموالي عرض لمونودراما " سمها ما شئت " لاماني بلعج واخراج وليد دغسني وانتاج شركة كلندستينو للانتاج، ليفسح المجال يوم 7 أوت للموسيقى الشبابية مع عرض " ماستر سينا".
وتواصلت العروض يوم 9 اوت مع الفن التونسي الاصيل وسهرة للفنانة "نبيهة كراولي" ثم كان الموعد في اليوم الموالي مع الفن الشعبي في سهرة أحياها وليد الصالحي" ليعود المهرجان لسهرات الفن الرابع يوم 12 أوت مع مسرحية "راس ورويس" لفيصل لحضيري ورانيا التومي" تلاها يوم 13 أوت العرض العالمي لبالي الربيع بسان بيترسبورغ الروسية ويكون الختام مساء اليوم مع عرض موسيقى الراي الجزائري مع " فيصل الصغير".
وأشار إلى أن القائمين على هذا التظاهرة التي افتتحت منذ الخامس من أوت الجاري سعوا إلى تأثيثها بجملة من العروض التي ترمي إلى الارتقاء بالذائقة الفنية والاستجابة لانتظارات اهالي الجهة باطباق فنية متنوعة تجمع بين العروض الفنية الموسيقية الوطنية والدولية والعروض المسرحية.
وأضاف بن حمادي أن اعادة احياء المهرجان الذي احتجب لسنوات مع اعطائه الطابع الدولي لاول مرة يحمّل القائمين على هذه التظاهرة مسؤولية كبيرة في انجاحه وضمان استمراريته واكسابه الاشعاع المنتظر على المستويين الجهوي والوطني ثم على المستوى الدولي الامر الذي يجعل من هذا المهرجان قادرا على استضافة عديد النجوم التي يامل جمهور ولاية قبلي مشاهدتها على الركح وفق تعبيره.
وقال إن برنامج هذه الدورة افتتح بعرض للنجم المغربي " حاتم عمور" تلاه في اليوم الموالي عرض لمونودراما " سمها ما شئت " لاماني بلعج واخراج وليد دغسني وانتاج شركة كلندستينو للانتاج، ليفسح المجال يوم 7 أوت للموسيقى الشبابية مع عرض " ماستر سينا".
وتواصلت العروض يوم 9 اوت مع الفن التونسي الاصيل وسهرة للفنانة "نبيهة كراولي" ثم كان الموعد في اليوم الموالي مع الفن الشعبي في سهرة أحياها وليد الصالحي" ليعود المهرجان لسهرات الفن الرابع يوم 12 أوت مع مسرحية "راس ورويس" لفيصل لحضيري ورانيا التومي" تلاها يوم 13 أوت العرض العالمي لبالي الربيع بسان بيترسبورغ الروسية ويكون الختام مساء اليوم مع عرض موسيقى الراي الجزائري مع " فيصل الصغير".
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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