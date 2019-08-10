المملكة السعودية تفرد الحجيج التونسيين بنظام الرد الواحد للصعود الى عرفة

Samedi 10 Août 2019
وات - (من مبعوثة وات/ هند علوي زكار)- تم ليلة البارحة الجمعة تصعيد قرابة 11 ألف حاج تونسي إلى صعيد عرفة باعتماد 224 حافلة وبنظام الرد الواحد (نقل الحجيج الى عرفة دفعة واحدة لاختزال الوقت) وهو نظام أفردت به المملكة السعودية تونس من ضمن بلدان قلائل.
وصاحب كل الحافلات مرشدون ومرافقون ساعدوا الحجيج على هذه الرحلة في جو من الروحانيات وساعدوهم على معرفة الخيام التي ستأويهم حسب النزل ورقم الرحلة.
ورغم اختلاف ظروف الإقامة في المخيم عما ألفوه من راحة و رفاهية في النزل إلا أن ضيوف الرحمان كانوا متقبلين سعداء بهذا اليوم بفضل الإحاطة الكبيرة والنصائح المسداة من المرشدين والمرافقين.
ومنذ وصولهم لم تتوقف ألسنة الحجيج التونسيين من اللهج بالدعاء والتلبية بكل خشوع لهم ولعائلاتهم وبلادههم وأدوا صلاة الصبح بإمامة المرشدين وتواصلت الأنشطة الدينية على مدار اليوم في انتظار خطبة عرفة.
هذا وأدى السيد أحمد عظوم وزير الشؤون الدينية ورئيس الوفد التونسي للحج زيارة تفقد لخيام التونسيين بعرفة متمنيا لهم حجا مقبولا وسعيا مشكورا ومطلعا على وضعياتهم وأوصاهم باستغلال الوقت في الدعاء لتونس العزيزة التي تحتاج تظافر جهود الجميع لإنجاح مسارها داعيا إياهم إلى المحافظة على صحتهم والاقتياد بتوصيات المرشدين والمرافقين لإنجاح مناسكهم على أحسن وجه.
وأفاد الوزير في تصريح ل(وات) بالمناسبة أن اللجنة الوطنية للحج بمختلف أعضائها عملت منذ نهاية الموسم الفارط على إنجاح الموسم الحالي راجيا من الله أن يوفق جميع أفراد البعثة في تأمين النفرة من عرفة إلى منى عبر مزدلفة والتي تعتبر من أصعب مراحل الحج في ظروف ميسّرة.
والمعلوم أن صعيد عرفة يستقبل أكثر من مليون و800 حاج حسب ما أعلنت عنه السلطات السعودية في إحاطة أمنية كبيرة مع توفير كل ما من شأنه تخفيف وطأة الحرارة ورعاية الحجيج على أداء الركن الأعظم .
وينفر ضيوف الرحمان مع مغيب شمس السبت إلى مزدلفة والعودة مرة أخرى إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة (أقرب الجمرات إلى مكة)، والنحر (للحاج المتمتع والمقرن فقط)، ثم الحلق والتقصير والتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.
ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاثة (11 و12 و13 من ذي الحجة) لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة (الكبرى)، ويمكن للمتعجّل من الحجاج اختصارها إلى يومين فقط، حيث يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج.
وصاحب كل الحافلات مرشدون ومرافقون ساعدوا الحجيج على هذه الرحلة في جو من الروحانيات وساعدوهم على معرفة الخيام التي ستأويهم حسب النزل ورقم الرحلة.
ورغم اختلاف ظروف الإقامة في المخيم عما ألفوه من راحة و رفاهية في النزل إلا أن ضيوف الرحمان كانوا متقبلين سعداء بهذا اليوم بفضل الإحاطة الكبيرة والنصائح المسداة من المرشدين والمرافقين.
ومنذ وصولهم لم تتوقف ألسنة الحجيج التونسيين من اللهج بالدعاء والتلبية بكل خشوع لهم ولعائلاتهم وبلادههم وأدوا صلاة الصبح بإمامة المرشدين وتواصلت الأنشطة الدينية على مدار اليوم في انتظار خطبة عرفة.
هذا وأدى السيد أحمد عظوم وزير الشؤون الدينية ورئيس الوفد التونسي للحج زيارة تفقد لخيام التونسيين بعرفة متمنيا لهم حجا مقبولا وسعيا مشكورا ومطلعا على وضعياتهم وأوصاهم باستغلال الوقت في الدعاء لتونس العزيزة التي تحتاج تظافر جهود الجميع لإنجاح مسارها داعيا إياهم إلى المحافظة على صحتهم والاقتياد بتوصيات المرشدين والمرافقين لإنجاح مناسكهم على أحسن وجه.
وأفاد الوزير في تصريح ل(وات) بالمناسبة أن اللجنة الوطنية للحج بمختلف أعضائها عملت منذ نهاية الموسم الفارط على إنجاح الموسم الحالي راجيا من الله أن يوفق جميع أفراد البعثة في تأمين النفرة من عرفة إلى منى عبر مزدلفة والتي تعتبر من أصعب مراحل الحج في ظروف ميسّرة.
والمعلوم أن صعيد عرفة يستقبل أكثر من مليون و800 حاج حسب ما أعلنت عنه السلطات السعودية في إحاطة أمنية كبيرة مع توفير كل ما من شأنه تخفيف وطأة الحرارة ورعاية الحجيج على أداء الركن الأعظم .
وينفر ضيوف الرحمان مع مغيب شمس السبت إلى مزدلفة والعودة مرة أخرى إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة (أقرب الجمرات إلى مكة)، والنحر (للحاج المتمتع والمقرن فقط)، ثم الحلق والتقصير والتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.
ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاثة (11 و12 و13 من ذي الحجة) لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة (الكبرى)، ويمكن للمتعجّل من الحجاج اختصارها إلى يومين فقط، حيث يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج.
En continu
- Hier 21:23 إلى سي علي : لكم مَلفّاتكم و لنا ملفّاتنا..
- Hier 21:01 عندما يورط علي العريض نفسه و حركته ...
- Hier 20:56 محسن مرزوق يقدّم ترشحه للانتخابات الرئاسية
- Hier 20:26 سيف الدين مخلوف يودع ملفّ ترشحه للرئاسية
- Hier 20:24 قيس سعيّد يودع ملفّ ترشحه للرئاسية
- Hier 14:49 رئيس الجمهورية يستقبل نور الدين الطبوبي
- Hier 14:11 وفاة حاج تونسي أصيل ولاية نابل وعمره 72 سنة
- Hier 12:30 رانية البراق تُقدم اعتذاراتها للصحفيين
- Hier 10:45 لعبير و أخواتها ... فاتكم القطار!
- Hier 09:41 عطلة بيومين بمناسبة عيد الأضحى المبارك
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:55
|19:19
|16:12
|12:32
|05:32
|03:54
|
34°
|37°
|% 36
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|37°-24
|38°-24
|40°-24
|36°-25
|33°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 88 487) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 86 533) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 76 593) كلات بعضها ..
( 66 313) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 66 015) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 55 445) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 54 897) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 53 459) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 52 802) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 49 934) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 774) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 849) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 907) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 45 897) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 424) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 43 857) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 510) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 144) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 140) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 41 086) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
Par:fathi (Tunisia )
Sur: سلبية التعاطي مع تهور بعض اصحاب الدراجات النارية كبيرة الحجم