المملكة السعودية تفرد الحجيج التونسيين بنظام الرد الواحد للصعود الى عرفة

Samedi 10 Août 2019



وات

تم ليلة البارحة الجمعة تصعيد قرابة 11 ألف حاج تونسي إلى صعيد عرفة باعتماد 224 حافلة وبنظام الرد الواحد (نقل الحجيج الى عرفة دفعة واحدة لاختزال الوقت) وهو نظام أفردت به المملكة السعودية تونس من ضمن بلدان قلائل.وصاحب كل الحافلات مرشدون ومرافقون ساعدوا الحجيج على هذه الرحلة في جو من الروحانيات وساعدوهم على معرفة الخيام التي ستأويهم حسب النزل ورقم الرحلة.ورغم اختلاف ظروف الإقامة في المخيم عما ألفوه من راحة و رفاهية في النزل إلا أن ضيوف الرحمان كانوا متقبلين سعداء بهذا اليوم بفضل الإحاطة الكبيرة والنصائح المسداة من المرشدين والمرافقين.ومنذ وصولهم لم تتوقف ألسنة الحجيج التونسيين من اللهج بالدعاء والتلبية بكل خشوع لهم ولعائلاتهم وبلادههم وأدوا صلاة الصبح بإمامة المرشدين وتواصلت الأنشطة الدينية على مدار اليوم في انتظار خطبة عرفة.هذا وأدى السيد أحمد عظوم وزير الشؤون الدينية ورئيس الوفد التونسي للحج زيارة تفقد لخيام التونسيين بعرفة متمنيا لهم حجا مقبولا وسعيا مشكورا ومطلعا على وضعياتهم وأوصاهم باستغلال الوقت في الدعاء لتونس العزيزة التي تحتاج تظافر جهود الجميع لإنجاح مسارها داعيا إياهم إلى المحافظة على صحتهم والاقتياد بتوصيات المرشدين والمرافقين لإنجاح مناسكهم على أحسن وجه.وأفاد الوزير في تصريح ل(وات) بالمناسبة أن اللجنة الوطنية للحج بمختلف أعضائها عملت منذ نهاية الموسم الفارط على إنجاح الموسم الحالي راجيا من الله أن يوفق جميع أفراد البعثة في تأمين النفرة من عرفة إلى منى عبر مزدلفة والتي تعتبر من أصعب مراحل الحج في ظروف ميسّرة.والمعلوم أن صعيد عرفة يستقبل أكثر من مليون و800 حاج حسب ما أعلنت عنه السلطات السعودية في إحاطة أمنية كبيرة مع توفير كل ما من شأنه تخفيف وطأة الحرارة ورعاية الحجيج على أداء الركن الأعظم .وينفر ضيوف الرحمان مع مغيب شمس السبت إلى مزدلفة والعودة مرة أخرى إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة (أقرب الجمرات إلى مكة)، والنحر (للحاج المتمتع والمقرن فقط)، ثم الحلق والتقصير والتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاثة (11 و12 و13 من ذي الحجة) لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة (الكبرى)، ويمكن للمتعجّل من الحجاج اختصارها إلى يومين فقط، حيث يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج.