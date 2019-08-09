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الياس الفخفاخ : رئيس الجمهورية يجب أن يكون مواكبا لعصره

Vendredi 09 Août 2019

Vendredi 09 Août 2019
وات - قال القيادي بحزب التكتل من أجل العمل والحريات الياس الفخفاخ "إن رئيس الجمهورية يجب أن يكون مواكبا لعصره "، وذلك لدى تقديمه الجمعة ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.

وأكد الفخفاخ، في تصريح إعلامي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تواصل العائلة الديمقراطية الاجتماعية في تونس وتواصل هذا الفكر وانتقاله من جيل الى جيل وأنه يتقدم للانتخابات الرئاسية بعد أن حصل خبرة في إدارة عدة ملفات وبعد أن تقلد مناصب وزارية في تونس بعد 2011.
وقال "إنه يتقدم مترشحا عن حزب التكتل من أجل العمل والحريات " وأنه يطمح لأن تكون تونس أنجح وأرقى وجاذبة للاستثمار.


وبين أنه يدخل سباق الرئاسية بعد حصوله على تزكيات برلمانية من 10 نواب ينتمون لأربع كتل نيابية، هي تحيا تونس وحركة النهضة والولاء للوطن والكتلة الديمقراطية .
يذكر أن فترة تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، أغلقت مساء اليوم الجمعة بعد أن فتحت يوم 2 أوت الجاري، حيث قدم 98 مترشحا ملفات ترشحهم لهيئة الانتخابات.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 187227

Nouri  (Switzerland)  |Vendredi 09 Août 2019 à 21h 30m |           
تصريح من الوزن الثقيل والسياسة فيها لكمات مؤلمة.
منذ ان اعلنت النهضة عن ترشيح الشيخ مورو قلت لنفسي ، انهت مسيرة الدكتور بن جعفر وهذا التصريح جواب لخيبة امل التكتل



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