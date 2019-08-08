الصوناد تدعو المواطنين الى تاجيل الاستعمالات الثانوية للمياه خلال يوم عيد الاضحى

Jeudi 08 Août 2019



وات

- دعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد"، المواطنين الى السعي قدر الإمكان إلى تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة السادسة من مساء يوم عيد الاضحى وذلك لتفادي تزايد الطلب على المياه خاصة مع الارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة والضغط الكبير على منشآت الشركة.وأفادت الشركة في بلاغ اصدرته الخميس، انها قامت باستعدادات لضمان استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب تتمثل في تجنيد فرق استمرار ستتواجد يوم عيد الأضحى (يوم 11 أوت 2019)، بمقرات مختلف الأقاليم البالغ عددها 38 للتدخل العاجل عند الحاجة، إلى جانب أعوان الإلزام.كما برمجت الشركة تعبئة خزانات مياه الشرب البالغ عددها 1195 خلال ليلة العيد علما وأن طاقة الخزن الجملية بالشركة تناهز 1,1 مليون متر مكعب (تونس الكبرى: 393 ألف م3، سوسة: 80 ألف م3، صفاقس: 83 ألف م3، مدنين: 11 ألف م3، ... ) واتخذت الشركة، كذلك، اجراءات تتعلق بتوفير كل القطع الخاصة بإصلاح الأعطاب التي قد تطرأ على الشبكات خلال عطلة العيد وتفقد تجهيزات محطات الضخ وبالخصوص التجهيزات الاحتياطية منها لاستغلالها عند الاقتضاء ومتابعة منسوب المياه عبر تركيز آلات منقولة لقيس الضغط والمنسوب ولمتابعة الشبكات خاصة خلال فترة الذروة فضلا عن تكثيف المتابعة والمراقبة الصحية للمياه الموزّعة.