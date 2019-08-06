الاستعدادات لتصعيد الحجيج إلى عرفة محور اجتماع وزير الشؤون الدينية بالأطراف المعنية بمكة المكرمة

Mardi 06 Août 2019
وات - شكل موضوع إحكام عملية تصعيد الحجيج التونسيين إلى عرفة يوم الجمعة 9 أوت 2019 الموافق للثامن من شهر ذي الحجّة 1440،محور اجتماع التأم اليوم الثلاثاء بمكة المكرمة، بأشراف وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم وفق بلاغ أصدرته الوزارة.
وقد تدارس الحضور أثناء الاجتماع حيثيّات إحكام عمليّة تصعيد حجيج تونس الميامين إلى عرفة والتوقيت الأنسب لذلك، كما تم استعراض الإشكاليات والصعوبات المُتوقّعة على ضوء المعطيات المتوفّرة من أجل ضمان تأمين وصول الحجيج إلى صعيد عرفة في أفضل الظروف لاستكمال مناسكهم في احسن الظروف باعتباره الركن الأعظم في الحجّ.
وقد حضر اللقاء بالخصوص ممثلو الوفد الرسمي للحجيج التونسيين ومسؤولو شركة الخدمات الوطنية والإقامات وممثلو بعثة الإرشاد الديني.
يذكران اجتماع اليوم يعد متابعة لاجتماع يوم الأحد الماضي الذي عقده وزير الشؤون الدينية وعدد من الحجيج التونسيين بمقر اقامتهم بمكة المكرمة، والذي تم تخصيصه لتدارس ظروف الإقامة والإحاطة الدينية والصحية بالحجيج ولابداء رأيهم بخصوص أداء البعثة التونسية.
يذكر ان عدد الحجيج التونسيين بلغ هذه السنة 10980 حاجا كما يرافق هؤلاء الحجاج وفد من 500 شخص يشكلون الاطار الطبي والاداري وبعثة الارشاد الديني .
وقد تدارس الحضور أثناء الاجتماع حيثيّات إحكام عمليّة تصعيد حجيج تونس الميامين إلى عرفة والتوقيت الأنسب لذلك، كما تم استعراض الإشكاليات والصعوبات المُتوقّعة على ضوء المعطيات المتوفّرة من أجل ضمان تأمين وصول الحجيج إلى صعيد عرفة في أفضل الظروف لاستكمال مناسكهم في احسن الظروف باعتباره الركن الأعظم في الحجّ.
وقد حضر اللقاء بالخصوص ممثلو الوفد الرسمي للحجيج التونسيين ومسؤولو شركة الخدمات الوطنية والإقامات وممثلو بعثة الإرشاد الديني.
يذكران اجتماع اليوم يعد متابعة لاجتماع يوم الأحد الماضي الذي عقده وزير الشؤون الدينية وعدد من الحجيج التونسيين بمقر اقامتهم بمكة المكرمة، والذي تم تخصيصه لتدارس ظروف الإقامة والإحاطة الدينية والصحية بالحجيج ولابداء رأيهم بخصوص أداء البعثة التونسية.
يذكر ان عدد الحجيج التونسيين بلغ هذه السنة 10980 حاجا كما يرافق هؤلاء الحجاج وفد من 500 شخص يشكلون الاطار الطبي والاداري وبعثة الارشاد الديني .
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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