بنزرت: الدورة الاستثنائية للمجلس الجهوي تمحورت حول موسم الحصاد والاستعداد للموسم الدراسي القادم

Vendredi 02 Août 2019



وات

- نظرت الدورة الاستثنائية للمجلس الجهوي لولاية بنزرت الملتئمة اليوم بمقر الولاية في نسق تقدّم موسم الحصاد والاستعداد للموسم الدراسي المقبل الى جانب الحلول العملية الواجبة لعدد من الاشكاليات القائمة.وبخصوص موسم الحصاد سجّل المجلس نجاح الموسم على جميع المستويات، حيث افادت المندوبة الجهوية للتنمية الفلاحية ان نسبة تقدم الموسم بلغت97 بالمائة منها 70 في المائة على مستوى حصاد القمح الصلب، وتمّ تجميع حوالي 6ر1 مليون قنطار من الحبوب.ولاحظت ذات المصدر أن مجموع الحرائق بلغ 13 حريقا على مساحة 26هك من القمح الصلب و19 هك من علف " القرط" و120 هك من مخلفات الحصاد (حصيدة).وشدد الجضور على اهمية انجاز مصانع تحويل وضرورة تشجيع المستثمرين في الغرض الى جانب مزيد العناية بموضوع المسالك الفلاحية خاصة ومشغل التسعيرة .ومن جهة ثانية تناولت الدورة مسألة الاستعداد للعودة المدرسية المقبلة حيث دعا خلالها أعضاء المجلس وزارة التربية بالقطع مع معضلة اعتبار الجهة "نقطة عبور" بالنسبة للاطار التربوي، وأكّدوا وجوب تسريع الاشغال المدنية التي تشهدها حاليا المدارس الابتدائية والاعدادية وتجاوز أسباب تعطل المدارس والايفاء بالتعهدات المعلنة للمواطنين، الى جانب العناية بالمبيتات والمطاعم وغيرها لتأمين ظروف العودة المدرسية الناجحة.وشدّد المجلس على اهمية حلحلة اشكاليات النقل من خلال جلسات قطاعية بين المكونات المسؤولة ومتابعة قطاع التعليم الخاص، وحسن الاستعداد بشان الرياضة المدرسية والوقاية الصحية ،الى جانب الاعلان عن خطة جهوية كاملة لتعهّد المحيطين الخارجي والداخلي بالتعاون مع المصالح الفنية والبلدية، وتاكيد ضرورة غيصال المساعدات المدرسية إلى مستحقيها من التلاميذ المعوزين والتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة، ومزيد تفعيل غجراء التسجيل عن بعد.وكان المندوب الجهوي للتربية نبيل الصمادحي أكّد انطلاق الجهة في تحضير الموسم التربوي من خلال العمل على تامين الاطار البشري والتربوي اللازم، دون أن يغفل الاشارة الى إشكالية تدهور البنايات وتردي البنية التحتية لعدد من المرسسات التربوية بفعل العوامل المناخية والطبيعية وتقادم بعضها، مضيفا أن خمس مدارس ستكون جاهزة للموسم الدراسي المقبل بالتوازي مع العمل على بقية المشاغل الاخرى بالتنسيق مع المحلس الجهوي للتربية.