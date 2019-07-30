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استعدادا لمونديال الصين 2019 : منتخب كرة السلة ينطلق في المرحلة الثالثة من تحضيراته

Mardi 30 Juillet 2019

Mardi 30 Juillet 2019
وات - وجه البرتغالي ماريو بالما مدرب المنتخب التونسي لكرة السلة الدعوة الى 14 لاعبا للمشاركة في المرحلة الثالثة من تربص المنتخب الوطني استعدادا لمونديال الصين من 31 اوت الى غاية 15 سبتمبر 2019 .

ويتحول الفريق التونسي الى فرنسا يوم 4 اوت ويجري مباراة ودية اولى يوم 6 اوت بمدينة "بو" امام تركيا قبل ان يواجه يوم 7 اوت منتخب فرنسا بمدينة تولوز .
ويتحول الفريق يوم 8 اوت الى تشيكيا .

ويخوض المنتخب المرحلة الرابعة الاخيرة من تحضيراته للمونديال بين 9 و11 أوت حيث يلاقي منتخبات بولونيا والأردن وجمهورية التشيك قبل العودة إلى تونس يوم 12 أوت .
ويشار الى المنتخب كان شارك منذ اسبوع في دورة ستانكوفيتش الدولية لكرة السلة بالصين صحبة منتخبات الصين وكرواتيا ولاتفيا .


وفي ما يلي قائمة الفريق : عمر بوعلاق و عمر الموحلي ومراد المبروك وزياد الشنوفي ومحمد العباسي ومحمد حديدان ومختار غيازة و لسعد شوية ورضوان سليمان ومكرم بن رمضان وعمر عبادة ونزار كنيوة و هيثم سعادة و صالح الماجري .

  
  
     
  
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