توزر: 43 قائمة مترشحة للانتخابات التشريعية للتنافس على أربعة مقاعد

Mardi 30 Juillet 2019
وات - قدمت 43 قائمة ترشّحاها للانتخابات التشريعية 2019 بدائرة توزر لتتنافس على أربعة مقاعد بمجلس نواب الشعب عن الجهة وفق ما كشف عنه منسّق الهيئة الفرعية فوزي الفضيلي، مضيفا أن القائمات المترشحة توزّعت الى 19 حزبية و19 مستقلة وخمس قائمات ائتلافية.
وأوضح أن القائمات الحزبية المترشحة تتمثّل في قائمات التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب البديل التونسي وحزب حركة الشباب نحن لها والحزب الحر الدستوري وحزب حركة تحيا تونس وحزب نداء تونس وحزب تيار المحبة وحزب آفاق تونس وحزب حركة النهضة وحزب الامل وحزب مشروع تونس وحزب قلب تونس وحركة شباب تونس الوطني وأوفياء الوطني والاتحاد الشعبي الجمهوري وحزب الجبهة الشعبية والحزب الاشتراكي وبني وطني.
هذا وقد ترأّس رئيس بلدية توزر علي الحفصي قائمة حزب حركة نداء تونس وترأّس المحامي بشر الشابي قائمة حركة النهضة وتتمثل القائمات الائتلافية في "ائتلاف الكرامة" و"الوطن الجديد" و"الجبهة الشعبية" و"الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي" و"تونس أخرى.
" في حين ترأّس القائمات المستقلة عدد من ناشطي المجتمع المدني والاطارات الشبابية في الجهة وتتمثل في "جريدنا ومستقبلنا بين يدينا" و"متحدون" و"أمل وعمل" و"المواطنة والتنمية" و"كلنا الوطن" و"التحدي" و"الطموح والنهوض" "وشباب توزر" و"الهلال" و"عيش تونسي" و"أمل الجريد" و"الدقلة في عراجينها" و"توزر الخير" و"أحب الجريد" و"الرسالة" و"العهد" و"الجريد موطني" و"لسان الجريد. " وقد فاق عدد الناخبين المسجلين في قائمات الناخبين 81 ألف ناخب.
وأوضح أن القائمات الحزبية المترشحة تتمثّل في قائمات التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب البديل التونسي وحزب حركة الشباب نحن لها والحزب الحر الدستوري وحزب حركة تحيا تونس وحزب نداء تونس وحزب تيار المحبة وحزب آفاق تونس وحزب حركة النهضة وحزب الامل وحزب مشروع تونس وحزب قلب تونس وحركة شباب تونس الوطني وأوفياء الوطني والاتحاد الشعبي الجمهوري وحزب الجبهة الشعبية والحزب الاشتراكي وبني وطني.
هذا وقد ترأّس رئيس بلدية توزر علي الحفصي قائمة حزب حركة نداء تونس وترأّس المحامي بشر الشابي قائمة حركة النهضة وتتمثل القائمات الائتلافية في "ائتلاف الكرامة" و"الوطن الجديد" و"الجبهة الشعبية" و"الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي" و"تونس أخرى.
" في حين ترأّس القائمات المستقلة عدد من ناشطي المجتمع المدني والاطارات الشبابية في الجهة وتتمثل في "جريدنا ومستقبلنا بين يدينا" و"متحدون" و"أمل وعمل" و"المواطنة والتنمية" و"كلنا الوطن" و"التحدي" و"الطموح والنهوض" "وشباب توزر" و"الهلال" و"عيش تونسي" و"أمل الجريد" و"الدقلة في عراجينها" و"توزر الخير" و"أحب الجريد" و"الرسالة" و"العهد" و"الجريد موطني" و"لسان الجريد. " وقد فاق عدد الناخبين المسجلين في قائمات الناخبين 81 ألف ناخب.
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- Hier 20:50 نابل 2 : 42 قائمة تودع ترشحاتها للتشريعية
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Par:BenMoussa ( )
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