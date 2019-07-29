حجيج ولاية قابس يتوجهون إلى البقاع المقدسة في رحلة انطلقت من مطار قابس-مطماطة الدولي

Lundi 29 Juillet 2019
وات - توجه حجيج ولاية قابس، ليلة الاحد، الى البقاع المقدسة في رحلة انطلقت من مطار قابس-مطماطة الدولي في اتجاه مطار المدينة المنورة وعلى متنها 253 حاجا وحاجة .
وكان في توديع ضيوف الرحمان والي قابس، منجي ثامر، الذي أكد أن كل الجهود قد تركزت على تخفيف المشقة على الحجيج، وعلى تمكينهم من تكوين يساعدهم على إتمام فريضة الحج على الوجه الأفضل، إضافة إلى توعيتهم بضرورة التوقي من الأمراض.
وتجندت كل الأطراف المتدخلة بمطار قابس - مطماطة الدولي من ديوان طيران مدني ومطارات وديوانة وشرطة حدود لتمكين الحجيج من إتمام الإجراءات الأخيرة للسفر الى البقاع المقدسة بكامل السلاسة واليسر .
وتم بمطار قابس - مطماطة الدولي وضع فريق صحي متكامل على ذمة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم، وتركيز نافذة بريدية لتمكينهم من إجراء العمليات المالية اللازمة.
وكان في توديع ضيوف الرحمان والي قابس، منجي ثامر، الذي أكد أن كل الجهود قد تركزت على تخفيف المشقة على الحجيج، وعلى تمكينهم من تكوين يساعدهم على إتمام فريضة الحج على الوجه الأفضل، إضافة إلى توعيتهم بضرورة التوقي من الأمراض.
وتجندت كل الأطراف المتدخلة بمطار قابس - مطماطة الدولي من ديوان طيران مدني ومطارات وديوانة وشرطة حدود لتمكين الحجيج من إتمام الإجراءات الأخيرة للسفر الى البقاع المقدسة بكامل السلاسة واليسر .
وتم بمطار قابس - مطماطة الدولي وضع فريق صحي متكامل على ذمة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم، وتركيز نافذة بريدية لتمكينهم من إجراء العمليات المالية اللازمة.
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Par:mandhouj (France )
Sur: انتشال جثتي شابين أحدهما غرق في بحيرة عين الصيد الجبلية ببرج العامري والثاني بشاطئ الحي في غار الملح