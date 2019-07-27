بطولة الاندية العربية لكرة اليد في عمان بمشاركة الترجي الرياضي من 23 سبتمبر الى 3 اكتوبر

Samedi 27 Juillet 2019
وات - اعلن الاتحاد الاردني لكرة اليد اليوم السبت على صفحته الرسمية على فايسبوك عن هوية الفرق التي ستشارك في بطولة الاندية العربية البطلة التي تستضيفها عمان من 23 سبتمبر الى غاية 3 اكتوبر 2019 .
وافاد الاتحاد الاردني ان 8 فرق اكدت مشاركتها الى حد الان في البطولة العربية للاندية الابطال وهي الترجي الرياضي (تونس) و البرقان والكويت (الكويت) وقطر والغرافة (قطر) والرجاء اغادير (المغرب) والوحدة (السعودية) اضافة الى فريق السلط الاردني .
ومن جهة اخرى اعلن الاتحاد الاردني للعبة عن اقامة مباراة كاس السوبر العربي بين الترجي الرياضي والغرافة القطري يوم 22 سبتمبر المقبل.
وافاد الاتحاد الاردني ان 8 فرق اكدت مشاركتها الى حد الان في البطولة العربية للاندية الابطال وهي الترجي الرياضي (تونس) و البرقان والكويت (الكويت) وقطر والغرافة (قطر) والرجاء اغادير (المغرب) والوحدة (السعودية) اضافة الى فريق السلط الاردني .
ومن جهة اخرى اعلن الاتحاد الاردني للعبة عن اقامة مباراة كاس السوبر العربي بين الترجي الرياضي والغرافة القطري يوم 22 سبتمبر المقبل.
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Par:essoltan (France )
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