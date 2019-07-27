بطولة الاندية العربية لكرة اليد في عمان بمشاركة الترجي الرياضي من 23 سبتمبر الى 3 اكتوبر

Samedi 27 Juillet 2019



وات

- اعلن الاتحاد الاردني لكرة اليد اليوم السبت على صفحته الرسمية على فايسبوك عن هوية الفرق التي ستشارك في بطولة الاندية العربية البطلة التي تستضيفها عمان من 23 سبتمبر الى غاية 3 اكتوبر 2019 .وافاد الاتحاد الاردني ان 8 فرق اكدت مشاركتها الى حد الان في البطولة العربية للاندية الابطال وهي الترجي الرياضي (تونس) و البرقان والكويت (الكويت) وقطر والغرافة (قطر) والرجاء اغادير (المغرب) والوحدة (السعودية) اضافة الى فريق السلط الاردني .ومن جهة اخرى اعلن الاتحاد الاردني للعبة عن اقامة مباراة كاس السوبر العربي بين الترجي الرياضي والغرافة القطري يوم 22 سبتمبر المقبل.